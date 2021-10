Festival de cine rendirá homenaje a Renate Costa y Agu Netto

La cultura indígena y la comunidad LGBTIQ+ serán los ejes de esta edición del festival, en la que se presentarán además de producciones paraguayas, películas de Argentina, Canadá y Europa.

La cineasta Renate Costa, fallecida el año pasado, será recordada con su premiado documental “108-Cuchillo de Palo”, en el que se adentra en su historia familiar a partir de la biografía de su tío, homosexual que fue perseguido por su opción sexual durante la dictadura de Stroessner.

El cortometraje documental “Otra mano”, que narra la historia de una familia que se comunica a través de la lengua de señas, fue elegido por el festival para rendir homenaje a Agu Netto. El realizador falleció el pasado 27 de septiembre, a raíz de problemas de salud.

Otra producción paraguaya que formará parte de la programación es el cortometraje animado “Un punto verde en el planeta en el 3785″, de Yazmina Samudio. El corto se centra en un futuro post apocalíptico, donde el oxígeno es comercializado. La inocencia de Magalí, una niña de 9 años, se manifiesta a través de un gesto cargado de amor y esperanzas.

Producciones internacionales

En el marco de la programación del festival, también estarán a disposición del público diversos cortos y largometrajes.

Desde Canadá se presentará el documental “Connecting the dots - Uniendo voces”, de Noemí Weiss, que se centra en la salud mental de los jóvenes y en distintas problemáticas que estos deben enfrentar en la sociedad actual; así como dos cortometrajes vinculados a situación de las comunidades indígenas: “Invasion: The Unist´ot´en´s Fight for Sovereignty”, de Michael Toledano y Sam Vinal, y “Mi’gwidelmag gnitjgamitj”, de Nation Isacc.

Igualmente integra el programa el largometraje documental “The world is bright”, de Ying Wang, que sigue la historia de una pareja china que busca intentar encontrar la verdad detrás de la muerte de su hijo en Canadá.

El riesgoso cruce de inmigrantes en las frías montañas europeas se presentará en “The milky way”, un documental italiano dirigido por Luigi d’Alife; mientras que el documental ecuatoriano “Madre luna”, de Daysi Burbano, presentará la lucha de un grupo de madres latinas que han migrado a Italia, en contra del sistema protección a menores que le ha quitado la custodia a sus hijos.

Desde Argentina se presentan cuatro largometrajes: “El Laberinto de las Lunas”, de Lucía Mastrangelo, que aborda el universo de las personas travestis; “Marea verde”, de Angel Giovanni Hoyos, un documental sobre las marchas que acompañaron al proyecto de Ley de la interrupción voluntaria del embarazo; “Mawiza ñi pewma”, de Ailen Herradon, acerca de la vida cotidiana y las dificultades del pueblo Mapuche; y “El maestro”, de Cristina Tamagnini y Julian Dabien, una ficción acerca de un apasionado maestro y el conflicto que genera su opción sexual en el pueblo en que trabaja.

La programación del FINCADH también presentará el cortometraje animado “¿Qué tiene que ver la producción industrial de la carne con el cambio climático?”, del colectivo audiovisual Vacabonsái, de Argentina; y “El silencio del río”, un corto peruano dirigido por Francisca Canepa, acerca del viaje alegórico por la selva amazónica entre un niño y su padre.

Finalmente, “Pacífico Sur” presentará al público, a través de la mirada de las cineastas Inés Paz y Marta Mira, la problemática de la comunidad de Nariño, Colombia, un año después de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

El acceso al festival será a través de http://imd-stream.org y requiere de un registro previo. La programación también estará disponible la plataforma https://www.openddb.stream/.