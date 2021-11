Los estrenos de Disney+ en Latinoamérica para noviembre

Noviembre viene especialmente cargado de novedades en la plataforma de streaming Disney+, incluyendo la llegada al servicio de dos de los principales estrenos de Disney en cines, un esperado documental sobre The Beatles, la nueva serie del “universo cinematográfico Marvel” y la primera serie original argentina para Disney+.

Estos son los estrenos de noviembre en Disney+:

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS (viernes 12)

La más reciente película de Marvel Studios, que se estrenó en cines de todo el mundo en septiembre, llega a Disney+ para todos sus subscriptores. La historia sigue al joven hijo del líder inmortal de una organización internacional de asesinos, que luego de diez años de vivir una vida normal en Estados Unidos se ve obligado a enfrentar su pasado. Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung y Michelle Yeoh integran el elenco que dirige Destin Daniel Cretton.

JUNGLE CRUISE (viernes 12)

Otro de los grandes estrenos de Disney en cines que llega a streaming es esta película de aventuras protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, que sigue a una tenaz científica y su hermano en un viaje al río Amazonas a principios del Siglo XX. Allí contratan a un cínico capitán de barco para que los lleve aguas abajo hasta el lugar donde, según una leyenda, crece una planta capaz de curar cualquier enfermedad. Dirige el cineasta español Jaume Collet-Serra.

ENTRELAZADOS (viernes 12)

Una serie original argentina para Disney+, que sigue a Allegra, una adolescente de 16 años que sueña con convertirse en miembro de una prestigiosa compañía de teatro que integraba su abuela Cocó, una leyenda del teatro. Allegra encuentra un brazalete mágico que la envía de vuelta en el tiempo al año 1994, cuando la madre de Allegra tenía su edad y vivía a la sombra de Cocó. Carolina Domenech, Elena Roger y Clara Alonso protagonizan.

MI POBRE Y DULCE ANGELITO (viernes 12)

Una nueva película dentro de la emblemática saga de aventuras infantiles Mi pobre angelito. Un niño de diez años llamado Mercer se queda solo en casa cuando su familia viaja de vacaciones a Japón, y debe defender su casa de dos ladrones. Archie Yates (Jojo Rabbit), Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) y Rob Delaney (Justicia implacable) protagonizan bajo la dirección de Dan Mazer (Mi abuelo es un peligro).

HOLA ALBERTO (viernes 12)

Un cortometraje que sirve de continuación de la película de Pixar Luca, que se estrenó en junio de este año, y sigue las aventuras del niño pez Alberto luego de que su amigo Luca se mudara de Portorosso para estudiar.

EL MUNDO SEGÚN JEFF GOLDBLUM, TEMPORADA 2 (viernes 12)

La nueva temporada de la serie documental en la que el actor Jeff Goldblum explora aspectos distintos de la vida cotidiana, desde los videojuegos hasta la fabricación de helado, con entrevistas a expertos.

OLAF PRESENTA (viernes 12)

Una serie de cortometrajes animados protagonizados por Olaf, el cómico muñeco de nieve de Frozen, que recrea a su manera los eventos de clásicos de Disney como La sirenita, Aladdin, El Rey León o Enredados, entre otros.

HAWKEYE (miércoles 24)

La nueva serie de Marvel Studios, centrada en el letal arquero Clint Barton, alias “Hawkeye”, que Jeremy Renner interpretó en las películas de Avengers. Luego de haber recuperado a su familia tras la batalla contra Thanos, Clint debe hacer frente a los enemigos que hizo mientras recorría el mundo como justiciero, y para eso deberá enlistar la ayuda de la joven arquera Kate Bishop. Junto a Renner actúan Hailee Steinfeld (Bumblebee) y Vera Farmiga (El Conjuro 3).

THE BEATLES: GET BACK (jueves 25)

El cineasta neozelandés Peter Jackson, creador de la trilogía El Señor de los Anillos, dirige esta miniserie documental sobre la creación del legendario disco Let It Be de los Beatles, en 1970, utilizando revolucionarias técnicas de restauración y colorización de imágenes para restaurar grabaciones hechas durante la grabación del disco. La miniserie consistirá en tres episodios de dos horas de duración cada uno, que se estrenarán el jueves 25, el viernes 26 y el sábado 27.