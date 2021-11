Las películas de Edgar Wright y dónde verlas antes de “El misterio de Soho”

El aclamado cineasta británico Edgar Wright estrena este jueves en cines de Paraguaysu esperado largometraje de suspenso El misterio de Soho, una enigmática historia protagonizada por Thomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy que trascurre entre el pasado y el presente en Londres.

Wright, de 47 años, saltó a la fama internacional en la década del 2000 con un par de comedias que se distinguieron por la calidad de su humor, la creatividad de su montaje y la impresionante atención al detalle en pantalla y en sus guiones.

Y afortunadamente la mayor parte de la filmografía de Wright está disponible en “streaming” en Paraguay, así que te contamos cuáles de sus películas están disponibles y dónde:

SHAUN OF THE DEAD (2004)

¿Dónde la veo?: Amazon Prime Video

La comedia de terror que lanzó a Wright a la fama, y la primera parte de una trilogía de películas no directamente conectadas que se conocen como la “trilogía Cornetto”. Co-escrita por Wright y el actor Simon Pegg, la película sigue a un par de perezosos treintañeros que se ven sorprendidos por un brote zombi que convierte a su ciudad en un infierno infestado de caníbales no-muertos. Nick Frost, Penelope Walton y Bill Nighy acompañan a Simon Pegg en el elenco. Shaun of the Dead se estrenó en Latinoamérica bajo el título Muertos de risa.

HOT FUZZ (2006)

¿Dónde la veo?: Amazon Prime Video

Considerada por muchos la mejor película de Edgar Wright y una de las mejores comedias de su década, Hot Fuzz reúne al director con sus estrellas de Shaun, Simon Pegg y Nick Frost. La historia sigue a un destacado policía de Londres que es transferido a un apacible pueblo rural inglés, que repentinamente comienza a registrar una serie de grotescos asesinatos. Junto a Pegg y Frost actúan Timothy Dalton, Jim Broadbent, Olivia Colman y Paddy Considine, entre otros.

SCOTT PILGRIM VS THE WORLD (2010)

¿Dónde la veo?: Netflix

Una adaptación de los cómics del mismo nombre de Bryan Lee O’Malley, Scott Pilgrim vs The World es una surreal aventura de música, superpoderes, romance e iconografía de videojuegos que sigue a un veinteañero canadiense que se enamora de una misteriosa mujer y debe luchar contra sus siete excéntricas exparejas. Michael Cera encabeza el impresionante elenco del filme, que incluye también a Mary Elizabeth Winstead, Jason Schwartzman, Chris Evans, Anna Kendrick, Ellen Wong, Brie Larson, Kieran Culkin, Brandon Routh y Aubrey Plaza.

BABY DRIVER (2017)

¿Dónde la veo?: Netflix

Wright vuelve a aplicar su talento para darle a sus películas un ritmo musical, esta vez literalmente editando las escenas más frenéticas al son de su banda sonora, en una película de acción sobre un joven que se dedica a conducir para ladrones de bancos durante sus asaltos. Ansel Elgort protagoniza junto a Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Eiza González y Kevin Spacey.

LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO (2011)

¿Dónde la veo?: HBO Max

Edgar Wright no dirigió esta excelente película de aventuras, que fue firmada nada menos que por el legendario Steven Spielberg, hasta ahora su única película exclusivamente animada. Pero Wright sí co-escribió el guión del filme, que trae al cine al icónico reportero y aventurero creado por el caricaturista belga Hergé, en una aventura internacional en busca de un tesoro perdido. Utilizando una revolucionaria técnica de captura de movimiento que permitió a Spielberg “filmar” las secuencias animadas operando él mismo la cámara virtual, la película cuenta con las actuaciones de Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig y los habituales de Wright, Simon Pegg y Nick Frost.