Estrenos: el cine paraguayo regresa con “Jubentú”

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a la cartelera de cine de Paraguay, entre las que destaca la nueva producción paraguaya Jubentú.

Jubentú es la historia de Alejandro, un emprendedor que cumple treinta años y decide asaltar un surtidor para conseguir el dinero que necesita para concretar un proyecto. Lo ayuda Juanse, su mejor amigo, cuya esposa lucha por un merecido ascenso en un supermercado pero se enfrenta al acoso de su jefe. Mientras tanto, Coco, el primo de Juanse, es asaltado y confronta a los barrabravas del barrio para recuperar sus pertenencias.

El elenco de la película es encabezado por su director Ricardo Morínigo, junto a Paulo Metello, Stella Rodríguez y Fernando Arza, entre otros.

Jubentú es el tercer largometraje paraguayo que llega a cines en 2021, luego de la comedia dramática Charlotte y el documental Apenas el sol.

“Resident Evil” vuelve al cine

Otro estreno de la semana es el filme de terror y acción Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, una nueva adaptación de la popular serie de videojuegos Resident Evil.

La nueva película es independiente de las previas adaptaciones de Resident Evil al cine, protagonizadas por Milla Jovovich, y buscan ceñirse más a la historia original de los videojuegos.

La historia trascurre a finales de los años ‘90 en la ciudad ficticia de Raccoon City, donde un virus creado por una siniestra corporación farmacéutica causa un brote de mutaciones que convierten a la ciudad en un infierno.

Kaya Scodelario (Infierno en la tormenta), Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) y Robbie Amell (The Flash) protagonizan bajo la dirección de Johannes Roberts.

Tenis y un perro gigante

También se estrena hoy el drama deportivo Rey Richard, sobre la juventud de las tenistas Serena y Venus Williams, y su relación con su padre Richard, quien las impulsó a convertirse en prodigios del tenis.

Will Smith (Bright), Saniyya Sidney (Talentos ocultos) y Demi Singleton protagonizan. Dirige Reinaldo Marcus Green.

Finalmente, se estrena el filme infantil Clifford, el gran perro rojo, adaptación al cine de la aclamada serie de novelas infantiles del escritor Norman Bridwell, que sigue a Emily Elizabeth, una niña que descubre a un pequeño perro rojo que acaba creciendo a un ritmo inexplicable, complicando la vida de la niña y su familia en Nueva York.

David Alan Greer (Una serie de eventos desafortunados) pone voz a Clifford. El elenco del filme incluye también a Darby Camp (Big Little Lies), Jack Whitehall (Jungle Cruise) e Izaac Wang (Raya y el último dragón). Dirige Walt Becker (Alvin y las Ardillas: Aventura sobre ruedas).