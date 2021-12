“Apenas el sol” no queda entre preseleccionadas para los Óscar

Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció las listas de películas preseleccionadas para diez de sus categorías, entre las que se encuentran las de mejor película internacional y mejor largometraje documental, a las que aspiraba ingresar el documental paraguayo Apenas el sol, de la directora Aramí Ullón.

Sin embargo, el documental de Ullón no fue incluido entre las 15 películas preseleccionadas en cada una de esas dos categorías.

Hasta el momento, ninguna de las películas presentadas por Paraguay para los premios Óscar logró entrar entre las películas preseleccionadas.

Apenas el sol se adentra en la problemática del pueblo indígena ayoreo a través de Mateo Sobode Chiqueno, un hombre abocado a preservar los cantos, relatos y la identidad de su pueblo a través de grabaciones en cassettes; y de la pérdida de su territorio ancestral en los montes chaqueños.

La película anterior de Aramí Ullón, El tiempo nublado (2014), fue el primer filme que Paraguay postuló para los premios Óscar.

Las candidatas a mejor película internacional

La Academia de Hollywood incluyó en su lista de películas preseleccionadas para la categoría de mejor película internacional a grandes ganadores de festivales internacionales como la iraní A Hero, de Asghar Farhadi; la italiana Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino; o la japonesa Drive my Car, de Ryusuke Hamaguchi.

Las películas de habla hispana que ingresaron a la lista son la la mexicana Noche de fuego, de Tatiana Huezo; la panameña Plaza Catedral, de Abner Benaim; y la española El buen patrón, de Fernando León de Aranoa.

Completan el listado Great Freedom (Austria), Playground (Bélgica), Lunana (Bután), Flee (Dinamarca), Compartment No. 6 (Finlandia), I’m Your Man (Alemania), Lamb (Islandia), Hive (Kosovo) y The Worst Person in the World (Noruega).

Otras categorías anunciadas

La Academia anunció hoy también la lista de preseleccionadas para el premio a los mejores efectos visuales, que incluye a filmes como Black Widow, Duna, Eternals, Free Guy, Ghostbusters: El legado, Godzilla vs Kong, Matrix Resurrecciones, Sin tiempo para morir, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y Spider-Man: Lejos de casa.

La lista para la categoría de mejor maquillaje y peinados incluye a La casa Gucci, Un príncipe en Nueva York 2, Cruella, Cyrano, Duna, The Eyes of Tammy Faye, El callejón de las almas perdidas, Sin tiempo para morir, El escuadrón suicida y Amor sin barreras.

La categoría de mejor banda sonora original tiene como precandidatas a Candyman, Being the Ricardos, No mires arriba, Duna, Encanto, La Crónica Francesa, The Green Knight, Más dura será la caída, Rey Richard, El último duelo, Sin tiempo para morir, Madres paralelas, El poder del perro, Spencer y La tragedia de Macbeth.

La Academia de Hollywood anunciará las nominaciones finales para los premios Óscar el 8 de febrero, y la ceremonia de premiación se celebrará en Los Ángeles el 27 de marzo.