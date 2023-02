Estrenos de cine: ¿qué llega a las salas de Paraguay en marzo?

Nuevo mes, nuevas películas en cines. Los estrenos de marzo en cines de Paraguay incluyen esperadas continuaciones de sagas taquilleras, acalamados dramas en competencia en los premios Óscar y el segundo largometraje paraguayo del año.

Creed III (jueves 2)

La nueva entrega de la saga de películas herederas de la serie Rocky de Sylvester Stallone no solo es protagonizada sino también dirigida por el actor Michael B. Jordan, quien regresa como el campeón de boxeo Adonis Creed para enfrentarse en el ring a un viejo amigo quien regresó a su vida con deseos de venganza. Junto a Jordan vuelve a protagonizar Tessa Thompson, con la nueva incorporación de Jonathan Majors (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) como el nuevo antagonista.

La ballena (jueves 2)

Brendan Fraser (La momia) protagoniza la nueva película del cineasta Darren Aronofsky (¡Madre!), basada en una obra teatral de Samuel D. Hunter, que sigue a un profesor con obesidad mórbida que intenta restaurar su relación con su hija adolescente. Junto a Fraser protagonizan Sadie Sink (Stranger Things) y Hong Chau (El menú). La ballena está nominada a tres premios Óscar, incluyendo los de mejor actor para Fraser y mejor actriz secundaria para Chau.

Winnie the Pooh: Miel y sangre (jueves 2)

Esta película de terror le da un giro sangriento a los clásicos libros infantiles Winnie the Pooh. En esta nueva versión, Pooh y los demás animales del Bosque de los 100 Acres enloquecieron debido a ser abandonados por Christopher Robin, y ahora buscan sangrienta venganza. Protagonizada por Craig David Dorsett y dirigida por Rhys Frake-Waterfield.

Scream VI (jueves 9)

Una nueva entrega de la icónica saga de filmes de terror creada por Wes Craven. En esta nueva película, los sobrevivientes de la última masacre en Westboro dejaron atrás ese pueblo para reiniciar sus vidas en Nueva York, pero incluso en la Gran Manzana la pesadilla los persigue. Vuelven Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Hayden Panettiere y Courtney Cox, de nuevo bajo la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

65 (jueves 9)

Este filme de ciencia ficción sigue a un astronauta que sufre un accidente que lo deja varado en lo que cree es un planeta extraterrestre, pero que resulta ser la Tierra, 65 millones de años en el pasado, cuando los dinosaurios dominaban el planeta. Adam Driver (Ruido de fondo) protagoniza bajo la dirección de Scott Beck y Bryan Woods.

Ellas hablan (jueves 9)

Un drama basado en la novela Women Talking de Miriam Toews, que sigue a un grupo de mujeres que enfrentan abusos en una colonia menonita en Bolivia. Protagonizada por Rooney Mara (El callejón de las almas perdidas), Claire Foy (The Crown), Jessie Buckley (La hija oscura) y Frances McDormand (Nomadland), dirigida por Sarah Polley.

Laberinto mortal (jueves 9)

Filme francés de suspenso sobre una mujer que despierta en un laberinto de extraños tubos, sin saber cómo llegó ahí ni cómo escapar. Con Gaia Weiss, dirigida por Mathieu Turi.

Shazam: La furia de los dioses (jueves 16)

La segunda película basada en el icónico superhéroe Shazam de DC Comics encuentra a Billy Batson y a sus hermanos adoptivos, quienes adquirieron los poderes del hechicero Shazam, obligados a enfrentarse a un grupo de dioses cuyos planes podrían destruir la Tierra. Vuelven a protagonizar Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody y Djimon Hounsou, y se suman al elenco Rachel Zegler (Amor sin barreras), Lucy Liu (Un mundo extraño) y Helen Mirren (Rápidos y Furiosos 9), entre otros. Vuelve a dirigir David F. Sandberg.

Oso intoxicado (jueves 16)

En esta comedia de acción, un oso de un parque nacional del este de los Estados Unidos encuentra un paquete de cocaína abandonado por narcotraficantes y acaba intoxicado por la droga, lo que lleva a una increíble masacre. Protagonizan Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson Jr. (Obi-Wan Kenobi) y Alden Ehrenreich (Han Solo), bajo la dirección de Elizabeth Banks (Los ángeles de Charlie).

Comunión con el Diablo (jueves 16)

Este filme español de terror sigue a una joven e introvertida mujer que por accidente acaba en el centro de estremecedores acontecimientos sobrenaturales que giran en torno a una muñeca. Con Carla Campra y Aina Quiñones, dirigida por Víctor García.

La última obra (jueves 23)

Un nuevo filme paraguayo de suspenso que sigue a un mecánico cuyo negocio está en crisis, y misteriosamente logra reencaminar su vida para convertirse en un pretigioso empresario, pero los fantasmas de su pasado amenazan con derrumbar su vida. Protagonizada por Mauricio Martínez, Sandra Flecha, Gina Benedetti y Ever Enciso, bajo la dirección de Héctor Duarte.

John Wick 4 (jueves 23)

La cuarta entrega de la aclamada saga de películas de acción protagonizada por Keanu Reeves. Traicionado y dado por muerto, John Wick decide poner en marcha un plan desesperado para atacar directamente al grupo secreto que controla a los sicarios de todo el mundo. Junto a Reeves regresan Ian McShane, Laurence Fishburne y Lance Reddick, y se suman Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (Bárbaro), Hiroyuki Sanada (Tren bala), Scott Adkins (Turno de día) y la cantante Rina Sawayama. La dirección vuelve a ser de Chad Stahelski.

El hijo (jueves 23)

Un drama que sirve como precuela de la premiada película de 2020 El padre. La historia sigue a un hombre casado cuya vida se complica cuando su exesposa aparece con quien dice ser su hijo adolescente. Con Hugh Jackman (Reminiscencia), Laura Dern (Historia de un matrimonio), Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer) y Anthony Hopkins (El padre). Dirigida por Florian Zeller.

Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones (jueves 30)

Un filme de fantasía basado en el popular juego de mesa Dungeons & Dragons. La historia sigue a un grupo peculiar de ladrones que planean un golpe que podría acabar salvando al mundo. Con Chris Pine (Mujer Maravilla 1984), Michelle Rodríguez (Rápidos y Furiosos 9), Regé Jean-Page (Bridgerton), Justice Smith (Detective Pikachu), Sophia Lillis (It: Capítulo 2) y Hugh Grant (Agente Fortune). Dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley (Noche de juego).

La consagración (jueves 30)

Este thriller de terror sobrenatural sigue a una mujer estadounidense que viaja a un remoto convento en Escocia investigando la muerte de su hermano, y descubre un terrible complot. Con Jena Malone (Goliath) y Danny Huston (Succession), bajo la dirección de Cristopher Smith.

La ex (jueves 30)

Un thriller ruso de terror sobre una pareja que se ve acosada por un espíritu paranormal. Con Konstantin Beloshapka, dirigida por Evgeniy Puzyrevskiy.