“El apartamento”, una nueva película paraguaya que alista su llegada a los cines

“El apartamento” celebró anoche su avant-première en el Complejo Cinemark, antes de su arribo a los cines de todo el país. La película presenta a un hombre (Bruno Sosa Bofinger) que se despierta solo en un apartamento y se da cuenta que está completamente encerrado. Un misterioso sobre y flashbacks van reconstruyendo la historia que lo llevaron a esta situación.

“Es una película de terror, suspenso con ciencia ficción. Es la primera vez en mi vida que hago este tipo de personajes, que hago terror, así que fue un desafío desde el vamos”, señaló la actriz Andrea Quattrocchi, con respecto a su personaje que tendrá una presencia fantasmagórica.

“Fue como sacarse la piel. Me dio mucho miedo al comienzo, pero a medida que empecé el trabajo con Michael, con Bruno, la verdad es que empecé a disfrutar de este género y estoy muy contenta con el resultado de todo lo que pudimos hacer en la película”, añadió.

La actriz destacó además que las jornadas de rodaje, que se llevaron a cabo en diciembre de 2020, fueron muy intensas. Detalló que en algunas de ellas atravesó por un proceso de caracterización de cinco horas de maquillaje antes de comenzar a filmar sus escenas.

“Leo Sobrino no me dejaba ni tocar el celular, así que tenía que estar estática, pero su trabajo es muy meticuloso y por eso es que no podía hacer ningún movimiento. Las manos, los pies, el cabello, los ojos, verme al espejo era alucinante”, comentó.

La película cuenta además con las actuaciones de Fernando Abadie, Roberto Cardozo y la participación especial de Clotilde Cabral.

“Me sorprendí al ver el final del trabajo porque fue hecho en pandemia, con muchas falencias, conseguir locación, conseguir que los actores no se enfermen y hacer todo en ocho días fue un desafío muy grande y creo que se logró un lindo producto”, expresó Cabral.

Por su parte, el productor Nicolás Merens sostuvo que el modelo utilizado para esta producción podría ser digno de estudio. “Veníamos hace un tiempo pensando en cómo podemos hacer películas de una manera más rápida y más barata, para que realmente no nos fuerce la producción”, expresó.

Destacó que Michael Kovich Jr. realizó un diseño de producción “en una locación, con dos personajes, con un drama potente, en tan solo ocho días y con un equipo súper reducido”. “Está bueno ponerse esos desafíos porque nos permite hacer en una semana una película”, añadió.

El productor afirmó que espera que esta película cause “un impacto a nivel país” y pueda llegar a una audiencia importante para llamar la atención a estrenos internacionales. Sostuvo además que siempre está la intención de poder llegar más adelante a una plataforma digital.

“Por eso también es muy importante que ahora, en este estreno, podamos llegar a las masas y esperemos que a la audiencia les guste la película y que eso llame la atención de plataformas, otras distribuidoras internacionales para que la película abarque otros territorios”, concluyó.