Majo Cabrera en “Nada”: “Fue una montaña rusa de emociones”

Majo Cabrera es considerada la gran revelación de “Nada”, la serie dirigida por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat que llegó este miércoles a la plataforma Star+, tras su debut con ovación de pie en el Festival de Cine de San Sebastián, España. Luis Brandoni y Robert De Niro son las bases del triángulo protagónico en esta comedia donde la gastronomía tiene un rol relevante.

La actriz paraguaya, que anteriormente participó de la serie internacional “Sin límites” y de la película “Gracias Gauchito”, interpreta a Antonia. Se trata de una joven, oriunda de Guarambaré, que llega a Buenos Aires buscando trabajo y termina probando suerte en la casa del crítico gastronómico Manuel Tamayo Prats (Brandoni), quien acaba de perder a Celsa (María Rosa Fugazot), su mano derecha por más de 40 años.

Majo llegó a la serie a través de un casting, que fue realizado en nuestro país por el productor Diego Maldonado. Según comentó, ella se encontraba grabando en Corrientes cuando recibió el aviso de que quedó preseleccionada y recibió los detalles del proyecto. “El siguiente paso fue venir a Buenos Aires a tener mi primera lectura con Luis Brandoni y con los directores. En esa prueba, al empezar a leer, inmediatamente nos dimos cuenta que estaba bien, que hacíamos buena dupla”, comentó.

Detalló que, por entonces, se hablaba de la posibilidad de que Robert De Niro tenga una participación en el proyecto. “Me hablaron como que era una posibilidad, que estaban en negociaciones. Dije ‘noo, ¡qué van a traerle a De Niro!’. Pero Mariano Cohn y Gastón Duprat son una dupla de directores que tiene muchísimo empuje, muchísimo arranque y logran todo lo que se proponen”, agregó la actriz.

Majo afirmó que hasta ahora le parece increíble que los directores hayan conseguido que el protagonista de “Taxi Driver” llegue a la Argentina y hable en porteño pidiendo un “bife a cabasho”. Agregó que en el set “siguió siendo increíble todo”, ya que con Brandoni -a quien llama Beto- generó una “amistad muy genuina”.

“Él que es un actor de tanta experiencia, de tanta trayectoria, en todo momento me acompañó y me guió, me tiró muchos tips y yo también aprovechaba para sacarle toda la información que podía. Sabía bien que estaba parada frente a una leyenda del cine argentino y aproveché lo máximo que pude”, afirmó.

Sostuvo que también trató de aprender de los directores, que en su haber tienen películas como “El ciudadano ilustre” y “Competencia oficial”. “Tenía mucha curiosidad, en todo momento me metía detrás de ellos en el rack sin molestar, por supuesto. Mirando, tratando de entender y también el lenguaje. Ellos tienen un lenguaje definido y para mí era importante entender y tener conciencia plena de lo que estábamos haciendo. Para mí todo lo que fue la serie, la grabación, fue un proceso de mucho aprendizaje”, acotó.

Para Majo Cabrera, uno de los principales desafíos fue afrontar esas primeras escenas que tuvo que grabar con De Niro y Brandoni. Agregó que cuando tuvo enfrente al actor estadounidense tuvo “que controlar y contener todo tipo de emoción” para no olvidarse la letra y lograr la escena.

“Me daba la vuelta y le veía a Robert De Niro y decía ‘noo, es un holograma’. No, realmente no era un holograma, era una persona súper sencilla, un actor al que se le nota el oficio, súper predispuesto. Pedía retomas, incluso pidió que se vuelva a ingresar una escena. Tenía conocimiento total de la serie y fue muy cómplice también conmigo”, subrayó la actriz paraguaya.

Agregó que cuando estaban en el set, para relajar la tensión que había, aprovechó para enseñarle algunas groserías en guaraní. “Estoy muy contenta por eso y también ahora por el resultado en la serie. Yo estoy súper contenta por lo que veo, siento que fui parte de una obra de arte porque todo estaba pensado y articulado, guiado, direccionado por un montón de personas que estaban al servicio de la excelencia”, destacó.

Negociando la “paraguayidad”

Majo comentó que ya en el guion estaba estipulado que Antonia debía ser paraguaya, atendiendo a la gran cantidad de compatriotas que emigraron hacia la Argentina y que habitualmente trabajan como trabajadoras domésticas o albañiles.

“Para ellos era importante representar la historia de Antonia siendo paraguaya, porque también la historia que se genera sobre Manuel está basada un poquito en la vida de Beto Brandoni, de su amistad con De Niro y también con la amistad que tenía con una empleada suya que era paraguaya. De alguna manera él tenía su propia Antonia”, explicó la actriz.

Y en esa representación de Paraguay, la gastronomía también tenía que estar presente. El vorí-vorí, el jukysy y el pira caldo aparecen para deleitar los paladares y conquistar los corazones. En este sentido, Majo explicó que para los realizadores de la serie era importante representar la comida paraguaya porque “ya es algo que se metió también dentro de la cultura porteña”.

La actriz comentó que su aporte fue el pira caldo y ante la consulta de si realmente Brandoni y De Niro probaron esta famosa sopa, afirmó que “todos pudimos probar bocaditos de cada cosa”. “Tuvimos que hacerlo por más que era la actuación. Había momentos en que estábamos muy saturados porque era mucha comida y teníamos que hacer tomas y retomas”, agregó.

“Lo que sí fui es ampliando las frases en guaraní, cosas que pude decir, eso sí aproveché. Todos los días fue negociar un poquito en el set sobre meterle dosis de paraguayidad a la serie y al personaje”, añadió Majo. Sostuvo que si bien Antonia “nos toca muy de cerca a las paraguayas”, es también un personaje muy universal que representa a “cualquier persona migrante que sale en busca de un futuro mejor y que tiene esa fuerza, ese empuje y esa insistencia para conseguir”.

La actriz, que desde que grabó la serie está residiendo en Buenos Aires, también celebró la posibilidad de poder compartir una escena con Celso Franco y “hablar un poco más en paraguayo” en la serie. “Salimos muy bien parados los dos en esas tomas. Fue muy lindo tener la participación de otro compatriota”, agregó.

“Me siento muy apoyada”

Tras el estreno de “Nada”, que también llegó a Estados Unidos a través de la plataforma Hulu y a Europa mediante Disney+, Majo Cabrera sostuvo que está en “ese proceso de tratar de entender y digerir todo lo que puede pasar a partir de ahora”.

“Hay buenos augurios, mucha gente que está convencida que esto es el principio de todo. Me siento muy contenta por todo ese cariño que estoy recibiendo y toda la gente que me está apoyando”, subrayó.

La actriz también afirmó que si bien está viviendo en la capital argentina desde que su trabajo con la serie reconfiguró toda su vida, siempre está yendo y viniendo a Asunción “con la expectativa de hacer carrera”.

“Creo que ahora me van a conocer y espero que a partir de esto surjan más trabajos, para mí sería muy lindo seguir trabajando acá en Argentina y si es posible expandirme al resto del mundo”, añadió. También indicó que se siente muy apoyada y espera que esto permita darle visibilidad a los artistas paraguayos.

“No se pierdan de ver esta serie que es tan hermosa, es una obra de arte y nos toca mucho a nosotros como paraguayos, están nuestras comidas ahí. Esta es la oportunidad de dejarse emocionar un poco por el encanto culinario paraguayo y el de nuestros vecinos argentinos”, concluyó Majo.