Netflix presenta primer tráiler de su versión de “Avatar: La leyenda de Aang”

Esta semana, Netflix presentó el primer adelanto de su ambiciosa adaptación “live action” de la galardonada serie animada de Nickelodeon Avatar: La leyenda de Aang, que llegará a la plataforma el 22 de febrero de 2024.

Al igual que la serie original, esta adaptación trascurre en un mundo dividido en cuatro naciones de personas capaces de controlar uno de cuatro elementos: agua, tierra, fuego o aire. Luego de haber desaparecido por cien años, el “avatar” - la única persona capaz de controlar los cuatro elementos y mantener el balance en el mundo – reaparece y debe detener una guerra de conquista iniciada por la Nación del Fuego.

La serie es protagonizada por Gordon Cormier (The Stand) como el avatar Aang, junto a Kiawentiio (Anne with an E) e Ian Ousley como Katara y Sokka, dos hermanos que acompañan a Aang en su viaje; y Dallas Liu como Zuko, el príncipe de la Nación del Fuego que busca capturar a Aang.

La serie tendrá ocho episodios, y se trata de una de las producciones originales más costosas de Netflix, con un costo aproximado de 15 millones de dólares por episodio.