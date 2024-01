“La sociedad de la nieve” es un éxito rotundo de Netflix

“La sociedad de la nieve” sumó 51 millones de vistas tan solo en sus primeros 11 días en Netflix, colocándose en el número 10 de las películas más vistas en idioma no inglés.

Comparando su rendimiento con las cifras de visualización de los primeros 91 días para otros títulos en la lista, incluyendo el film alemán ganador de múltiples Oscar y BAFTA “All Quiet on the Western Front”, se anticipa que “La sociedad de la nieve” ascenderá en la lista de los mejores durante los próximos tres meses.

En términos de horas de visionado durante los primeros cuatro días, el estreno de “La sociedad de la nieve” solo fue superado por la película noruega “Troll” y en vistas por “Nowhere” de España, dos títulos que alcanzaron las posiciones número 1 y número 2 respectivamente, en la lista de películas no angloparlantes más populares de Netflix.

La película cobró popularidad gracias a excelentes comentarios de boca en boca, y se perfila a ser nominada a los Oscar gracias a las críticas favorables, teniendo una puntuación de 90% en Rotten Tomatoes y apareciendo en el Top 10 de Netflix en 93 países, que incluyen Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil, México y Estados Unidos.

Premios a los que podría aspirar “La sociedad de la nieve”

En el circuito de premios, “La sociedad de la nieve” fue incluida en la lista larga para la categoría de película no en inglés en los BAFTAs del Reino Unido. Además, quedó en la lista corta para los Oscar, en las categorías de película internacional, maquillaje y peluquería, banda sonora original y efectos visuales.

El filme fue galardonado con el Ppremio del público en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre, obteniendo la calificación más alta para dicho premio. “La sociedad de la nieve” también está nominada a 13 Premios Goya, que incluyen mejor película, mejor director, mejor guion adaptado y mejor actor revelación (Matías Recalt), y ganó 2 Premios de la Academia del Cine Europeo por mejor maquillaje y peluquería y efectos visuales.

“La sociedad de la nieve” recibió una nominación a la mejor película extranjera en los Golden Globe Awards 2024 y obtuvo dos nominaciones en los Critic’s Choice Awards (mejor película en lengua extranjera y mejor banda sonora).

A medida que continúa su camino en los premios y su éxito en Netflix, la gran interrogante es si “La sociedad de la nieve” podría ganar un Oscar, y de qué manera un fuerte desempeño en los premios impulsaría la película para convertirse en la más grande película no angloparlante en Netflix.