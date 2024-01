Juan Caruso: “La gente pudo conectar con la película y la historia desde un punto más humano”

En 1972, el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba a un equipo de rugby en un vuelo chárter hacia Chile se estrelló contra un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al impacto y, en uno de los entornos más hostiles del mundo, se vieron forzados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

Finalmente, solo 16 volvieron. Pero el director español Juan Antonio García Bayona, reconocido por haberle puesto la firma a taquilleras películas como “Lo imposible”, con Naomi Watts, Ewan McGregor y un pequeño Tom Holland, o la terrorífica “El orfanato”, por citar solo algunas, decidió darle voz al grupo entero y hacer trascender incluso a los nombres que pocas veces se han mencionado, defendiendo la idea de que todos son héroes.

Así como este accidente cambió la vida de este grupo de jóvenes, también esta película hizo que la vida de los todos los seleccionados para ser parte del elenco cambie, ya que los actores se han apoderado de la historia de una manera muy personal.

El proceso incluyó desde conocer a los sobrevivientes, leer libros, vivir varios meses en España (ya que parte de la película se filmó allá) para terminar entendiendo aún más el gran impacto que tuvo este suceso en todo el mundo.

Un giro inesperado

La historia para los actores empieza con un casting abierto para gente de Argentina y Uruguay. Se presentaron alrededor de 2000 personas. Un joven argentino llamado Juan Caruso, que había tenido experiencia participando de una serie musical llamada “Melody”, decide probar suerte. “Buscaban gente con perfil de rugbier, yo no sé si daba el perfil, pero dije bueno, mando”, contó entre risas para ABC.

“Juani” como lo reconocen ya sus seguidores, ya que ha creado un vínculo con fans de X (Twitter), no recibía respuesta. Al parecer estaba mandando el mail a otra dirección. Insiste en otra, gracias a un amigo suyo que también se presentó, y consigue no solo respuesta, sino empezar a pasar todas las etapas de los castings, entre muchas pruebas por Zoom porque el proceso empezó en pandemia.

En una preselección los llevan a Uruguay a conocer nada más y nada menos que al director, pudiendo incluso no quedar. “Ahí vimos un pedacito de lo que iba a ser el proyecto porque en el mail solo decía que se trataba de ‘un director de renombre para una plataforma muy conocida’”. Al ver de qué y quién se trataba, la aventura fue inesperada.

Juani quedó para interpretar a Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes que hoy vive feliz con su esposa Margarita, hijos y nietos. De ahí para adelante, todo fue inesperado. “Ya la historia en sí es muy fuerte, muy potente. Todo lo que pasó después capaz lo veíamos venir pero no de la manera en la que está pasando y no de la manera en la que se abarcó la producción”, reconoció.

De la noche a la mañana, Juani estaba viviendo en España con el grupo de actores elegidos que poco tiempo después ya eran sus “hermanos”. “Es un montón para un actor… primero para mí, porque yo nunca había salido del país en mi vida y menos para trabajar. Pero allá era todos los días algo distinto, lindo, pero duro y difícil, estuvo muy bueno. Fue un reto, un desafío para nosotros. Mi último trabajo fue una serie musical donde hacia de niño y de repente pasé a esto, así que imaginate”, expresó.

En la piel de Álvaro Mangino

-¿Cómo fue tu proceso para reconocerte en Álvaro?

-No sabía cómo avanzar con eso, porque imaginate hacer de alguien que existió y existe, también representar una historia que para él fue tan importante para su vida y para la humanidad, porque fue un suceso. Pero fue súper lindo, Álvaro me recibió amorosamente.

Además, hasta esta película la historia de Álvaro no ha sido contada. Yo conozco obviamente la historia en general por “¡Viven!” o porque he leído libros, pero su historia no conocía porque no es una persona que haya sido mediática o que haya sido popular, como lo son Roberto Canessa, Fernando Parrado, Carlos Páez. Fue siempre de muy bajo perfil, pero tiene una historia tan linda, tan rica, tan poderosa. Por ejemplo, Álvaro se comunicaba con su novia Margarita a través de la crucecita, hablaba con ella todas las noches, ella era su fe, su faro para seguir. Al mismo tiempo ella sabía que él estaba vivo, eso me pareció súper importante, ya que para él era la primera vez que alguien lo representaba.

-Un amor hoy en día difícil de ver.

-Pasa que la humanidad avanzó de una manera en que estamos muy acelerados con todo y no podemos parar a pensar. Lo que tuvieron ellos es increíble, frenaron y pensaron, tuvieron muchísimo tiempo para entender lo que se querían y cómo se extrañaban, cómo el amor era parte de ellos y eso los siguió toda su vida, porque hoy siguen casados y tienen una gran familia.

El trabajo con el elenco y el director

-Hablando de vínculos es también increíble lo que ha pasado con el elenco, cómo supieron ser una hermandad, algo que traspasó la pantalla.

-Así como decís. Justo recién estábamos hablando porque tenemos un grupo de WhatsApp donde nos mandamos fotos y videos del rodaje. Nos extrañamos, nos ponemos melancólicos, recordamos cómo disfrutamos el rodaje y lo lindo de tener esa hermandad. Pienso que quizás es muy difícil que se genere eso entre grupos de actores porque los actores vivimos también de relacionarnos amistosamente con gente de trabajo pero al mismo tiempo somos compañeros de trabajo. Eso ayudó también, a mí parecer, a que la película funcione un toque más.

También fue parte del proceso, que generemos esta conexión, pero tampoco pensé que íbamos a generar la conexión que tenemos hoy en día. Eso se ve en la pantalla también y creo que el resto de nuestras vidas vamos a estar conectados por esto.

-¿Esa energía grupal, ayudó a sobrellevar el interpretar esta historia bastante dura?

-Sí. Había momentos y escenas muy duras, vos tenías que entrar muy profundo en personaje, tenías que meterte y escarbar adentro de algo que era duro, y te quedabas un rato largo, capaz te ponías mal, llorabas, te quedabas medio tieso un rato pensando, o adentro del personaje y tardabas en salir, pero siempre tratábamos de separar escena y vida real porque o si no se iba a apoderar de nuestras cabezas. Salíamos de rodaje e íbamos a tomar algo, porque si no estabamos en la lona. O volvíamos a la habitación del hotel donde estábamos nosotros solos con nosotros mismos, de noche, y era pensar “bueno, qué día, ¿qué sucede ahora? Mañana de vuelta lo mismo”, entonces había que desconectar también, conectar a tierra, a realidad, entre nosotros.

También en el proceso teníamos que bajar de peso, era una aventura pero al mismo tiempo duro porque teníamos jornadas de 5 de la mañana a 7 u 8 de la noche, era mucha espera, el actor trabaja de esperar también. O pasaba que en la película ves una escena puntual que sucede entre dos o tres personajes pero tenés un recorrido de caras alrededor que tienen que estar presentes, nosotros teníamos que estar sí o sí, yo tenía que estar presente como Álvaro, estaba buenísimo eso porque era una película coral.

-Leí que el director les ha dejado jugar y errar.

-Sí, nos daba toda la libertad. Tuvimos tres meses de construcción con él en Barcelona. Teníamos un guion pero trabajábamos sobre él e íbamos construyendo escenas nuevas, proponiendo. Había una ronda, una mesa de opinión y cada uno iba opinando de cada escena, podía decir lo que creía que sentía el personaje, cada uno opinaba y el director como uno más de nosotros opinaba también. A mí me voló la cabeza que una persona se ponga en ese plan, y bueno, por eso el resultado.

Hay una escena que es la más mía, cuando salen todos de la avalancha y yo me quedo dentro del avión porque tenía la pierna rota. Esa escena no estaba en el guion, y yo ahí dije “chicos ¿qué se ve afuera?” y quedó. Hay un montón de escenas que fueron resultado del proceso. Eso está buenísimo porque el director es de primera y que esté tan abierto a la creatividad es increíble.

La relación con la historia

-¿Esta experiencia ha cambiado tu percepción de la historia?

-Para mí es la historia de supervivencia más importante de la historia. Creo que también la gente pudo conectar con la película y la historia desde un punto más humano, porque en otras películas y en el vox populi se habla de los héroes, Nando, Canessa, la montaña. O sea, no se profundizó nunca en que en la montaña quedaron muchas más personas que no volvieron, que tenían familias, que siguen presentes en la memoria de muchas personas y estuvo buenísimo que ahora la gente lo pueda notar.

-Además una casualidad a quién te tocó interpretar, que ni era del mismo colegio que casi todos, ni del equipo de rugby.

-Todo pasa por algo, yo soy muy de eso, si te pasa algo malo también es por algo, la vida te quiere dar una lección o Dios, pero todos salimos de esta historia. A mí me ha interpelado un montón, me ha cambiado la manera de ver la vida, de ver a mi familia, también me cambió la vida en general. Gracias a Dios por esto quizá tengo más oportunidades, trabajo, espero que siga así.

-¿Qué te has llevado en lo emocional y en lo físico?

-En lo emocional, algo que lo digo mucho, cuando fui a España siempre tuve una relación profunda y de apego con mis amigos pero con mi familia no tanto. Nos queremos pero somos como fríos, o sea les cuesta mucho dar amor o demostrar esa forma afectiva, porque de otras formas sí demuestran. Entonces esta historia me hizo ver a mi familia desde ese punto, extrañarlos, estar con ellos, tomar mates con mi mamá, ir los domingos a comer con los abuelos. Extrañar eso me hizo dar cuenta de lo importante que es para uno.

Físicamente me dio mucho en lo actoral, lo corporal, de estar presente como actor, yo no era un actor tan experimentado. Los chicos dicen que fue un proceso de aprendizaje rápido de actuación. Un seminario de actuación elevado (risas).

-Finalmente, leí que habías dicho lo importante que fue dar oportunidades a los actores no conocidos o que recién están empezando.

-Me pareció un gran acierto que se confíe más en las caras desconocidas que en las caras conocidas. O sea lo que siempre vemos está buenísimo. Si bien tengo un poquitito de experiencia, igual recién estoy empezando, entonces para la gente que no tiene la oportunidad de demostrar su trabajo está buenísimo, porque en la pantalla estamos viendo a un montón de actores y también no actores que hacen un trabajo impresionante y está siendo valorado en todo el mundo, por los mejores directores, la mejor prensa.

Ahí nos damos cuenta que no todo está en las caras conocidas, no todo está en los actores de renombre, que sí tienen su poder y su trabajo y lo hacen increíble, pero está bueno también dar oportunidad a todos. Algo vieron en estos chicos para el proyecto. No hay ni uno que esté mal elegido, todos fueron tan buenos haciendo lo que tenían que hacer, tan correctos, que yo me sorprendía todos los días de todos.

“La sociedad de la nieve” fue estrenada en cines en octubre de 2023, y se mantiene como la película más vista de Netflix a nivel mundial, desde su estreno en la plataforma el pasado 4 de enero. La película es una adaptación del libro homónino, escrito por el uruguayo Pablo Vierci.

Innumerables son los premios que ha ganado hasta ahora el filme, e incluso estuvo nominada a los Globos de Oro y sigue teniendo esperanzas por lograr una nominación al Óscar, algo que se sabrá con la lista entera este 23 de enero.