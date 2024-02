“Querido diario” y “Summer of Soul” se exhiben en ciclos de cine

La comedia italiana “Querido diario”, dirigida por Nanni Moretti, será la encargada de abrir hoy el ciclo “Cinema D’Estate alla Dante” en el Instituto Dante Alighieri de Asunción (Alberdi esq. Humaitá). La proyección será a las 19:00, con acceso gratuito.

La película, estrenada en el año 1993, fue ganadora del premio al Mejor Director en el Festival de Cannes.

Ofrece un viaje íntimo y parcialmente autobiográfico dividido en tres episodios: “En mi Vespa”, “Islas” y “Médicos”. La película está protagonizada por el mismo Moretti junto a Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller y Jennifer Beals.

Los interesados en asistir pueden reservar sus lugares al (0974) 812-022.

En tanto, en The Jam (Nuestra Señora de la Asunción 1156 c/ Ygatimí) sigue el ciclo de documentales sobre música Cinema Jam. Esta noche desde las 21:00 se exhibirá “Summer of Soul (...o cuando la revolución no pudo ser televisada)”, con acceso libre y gratuito, con una presentación a cargo de Eulo García y Sergio Ferreira.

La película, dirigida por Ahmir “Questlove” Thompson, ofrece un resumen del Harlem Cultural Festival que se desarrolló en el verano de 1969, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El festival en el que actuaron B.B. King, Stevie Wonder, Nina Simone y otros artistas fue registrado pero las cintas permanecieron en un sótano por casi 50 años. La película fue estrenada en 2021 y ganó el Óscar al Mejor Documental.