“Sobrevive la música” se exhibirá en el Bafici

El documental paraguayo “Sobrevive la música” será parte de la 25 edición del Bafici, que dio a conocer hoy su programación. El largometraje de Luis Bogado, que reúne testimonios e historias acerca del rock en Paraguay, formará parte de la sección de Música del festival.

Más de 260 películas entre cortometrajes y largometrajes formarán parte del festival, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo acogerá a unas 500 proyecciones distribuidas en 13 salas de la capital del vecino país.

“Sobrevive la música” es la única película paraguaya que logró inscribirse este año en la programación del festival. El largometraje, estrenado el año pasado tras casi 7 años de trabajo, reúne los testimonios de artistas como Alcy Rock, “Catunga” Pereira, Toti Morel, Javier Zacher, Patrick Altamirano, Mike Cardozo, Marco Todisco, entre otros.

Otras diez películas serán parte de la sección musical del Bafici, entre las que se encuentran las argentinas “Desinteligencia artificial”, “San Pugliese” y “Señor Jazz, la película de Carlos Inzillo”, la colombiana “El Titán”, la brasileña “Luiz Melodia – No coração do Brasil”, la británica “Mogwai: If the Stars Had a Sound” y la española “La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric”.

Proximamente se darán a conocer los días y horarios que tendrá el documental paraguayo en el festival.

Apertura y clausura

La película de apertura del festival será “School privada Alfonsina Storni”, de la cineasta argentina Lucía Seles.

En tanto, en la clausura se exhibirá “Fuck you! El último show”, un documental de José Luis García (“Cándido López, los campos de batalla”) acerca de casi el último concierto de la banda Sumo en el estadio Obras Sanitarias, un par de meses antes de la muerte del vocalista Luca Prodan.