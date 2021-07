Bellas Artes solicita al Cones el reconocimiento provisorio de sus carreras

Francisco Alvarenga, director de la Asesoría Jurídica del ISBA, detalló que en gran medida este retraso obedece al proceso de autarquía que la institución logró en noviembre de 2018, a través de la Ley N° 6224/2018, al separarse administrativamente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Como ya el funcionamiento de la institución es de carácter legal, lo que se requiere es de una actualización para figurar en el catastro. Los títulos de los egresados no están aún siendo emitidos por el MEC debido a que estamos en proceso de que el Cones nos habilite en el catastro”, explicó.

Añadió que, a través de una resolución, el MEC establece que el registro de los títulos se realiza solamente para aquellas carreras que figuren en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). “Esta solicitud se ha realizado en carácter provisorio y hemos solicitado una mesa técnica con el Cones, de manera a poder subsanar este inconveniente”, acotó.

Un total de 47 egresados en los años 2018, 2019 y 2020 son los que aún no están pudiendo acceder a sus títulos y, según afirmaron, debido a esto no han podido acceder a puestos laborales y becas.

Griselda Ramírez, directora académica del ISBA, comentó además que uno de los inconvenientes a la hora de actualizar las carreras en el Cones tiene que ver con los aspectos jurídicos del dominio del predio en el que está asentado el instituto. “El MEC cede a Bellas Artes por resolución, pero no así el título que debe hacerse a través de la Escribanía Mayor”, explicó.

Subrayó además que esto no significa “que las carreras no estén habilitadas o no se cumpla un requerimiento académico”. Las carreras que se ofrecen en el ISBA son las licenciaturas en Artes Visuales, Diseño Gráfico, Danza, Música y Teatro.

Alvarenga sostuvo que esperan que la situación “se subsane de manera pronta”, ya que encontraron antecedentes de habilitaciones provisorias de otras carreras en universidades nacionales.

La reunión de prensa estuvo liderada por el Mag. Roberto Ayala Hornung, quien se encuentra como encargado de despacho de la institución desde el jueves 22, debido a que el director general, Lic. Carlos Piñánez, pidió permiso por motivos de salud.

“Nos preocupa que los estudiantes, ya egresados y los que están aún en la casa, tengan su titulación que es lo que corresponde. Como docentes nos interesa que los estudiantes que formamos tengan el reconocimiento legal que se merecen en el país y, por supuesto, en el extranjero también”, añadió Alejandra Díaz Danse, en representación de los profesores.

Durante el encuentro también detallaron que el presupuesto de la institución sufrió un recorte de casi G. 1.000 millones, contando actualmente con G. 12.300 millones para este año. El 92% va destinado a salarios.