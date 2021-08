Falleció Carlitos Vera, el “hombre de las mil voces”

El “Hombre de las mil voces” sufrió anoche una descompensación, luego de haber estado mejorando su estado de salud, según comentó su hijo a ABC. A mediados del mes de julio, Carlitos Vera fue hospitalizado tras haber contraído el covid-19. El humorista, que ya desde hace varios años estaba aquejado por la enfermedad de Parkinson, fue intubado el pasado 4 de agosto.

“Mil voces y un solo corazón brilla en el cielo. Descansa en paz papá. Te amo”, escribió Emilio en su cuenta de Twitter, dando a conocer la noticia del fallecimiento de su padre.

Durante más de 55 años, Carlitos Vera despertó sonrisas en el público paraguayo con sus imitaciones de diversos personajes de la sociedad. En el año 2017, en coincidencia con su 69° cumpleaños, había presentado el libro autobiográfico “El hombre de las mil voces”, en conjunto con Rosa Scappini.

“Es un compromiso muy grande hacerle feliz a la gente”, señalaba el artista, que habitualmente incluía en el repertorio de sus imitaciones a políticos, figuras de la farándula, deportistas, entre otros.

“Hubo una época en que surgieron personas muy particulares, que la gente reconocía al instante. Hoy en día ya no hay ese tipo de personajes. El día a día proporciona mucho material. Pero a mí lo que me interesa es poder hacer pensar a través del humor. Me interesa lo humano y me gusta interactuar con el público”, expresó Vera en otra entrevista para ABC, en el año 2014.

Luis Carlos Vera nació en Asunción el 2 de noviembre de 1948. Desde muy chico descubrió su vocación humorística y, a lo largo de su carrera, editó más de 32 volúmenes de cassettes con los mejores chistes. Participó en los programas televisivos “Me cargo de risa”, “Me re cargo de risa”, en Telefuturo, y “Ríase de Vera”, en la TV Pública. Entre sus imitaciones más recordadas están la de Monseñor Demetrio Aquino, Julio César Romero “Romerito”, el exvicepresidente Julio César “Yoyito” Franco”, entre otras.