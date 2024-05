Video: Lizarella trató de “hostil” a periodista por preguntar y hasta lo estiró del brazo

La senadora Lizarella Valiente trató de “hostil” al periodista Ricardo Roa cuando este le preguntó sobre si es que había algún tipo de defensa hacia el diputado Yamil Esgaib, ya que los cartistas dejaron sin quorum la sesión al abandonarla, cuando debían tratar un proyecto de declaración que repudia la agresión a las periodistas Fiona Aquino y Rocío Pereira Da Costa.

“Dios mío. Me está preguntando una cosa y otra cosa, yo ya te respondí todo. No hay, no hay ningún tipo de defensa, repudio la violencia desde todo punto de vista, de donde venga y hacia donde vaya. Yo repudio los hechos de violencia y estar hostigando, con una pregunta, con otra pregunta, también me parece una actitud violenta y tu sonrisa irónica”, dijo la legisladora.

Además, pidió a los camarógrafos que enfoquen al periodista, mientras lo tomó del brazo y estiró hacia la cámara. Ante eso, Marcelo Rodas, periodista de nuestro medio, preguntó si es que un legislador puede agredir a alguien, a lo que respondió: “No se puede, caballero, no se puede. Y yo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de violencia, ¿sí? Buenas tardes”.

Lizarella “abrió el paraguas”

La senadora publicó en sus redes un comunicado en el que pide a los medios ABC Color y Telefuturo que “editen la entrevista de manera objetiva” y que no tergiversen su postura buscando “perjudicar su idea” de “erradicar la violencia de donde venga y para donde vaya”. Desde la redacción aclaramos que dejamos el video completo sin editar en esta nota periodística.

“Al periodista le digo que reírse de una apreciación es una burla al entrevistado y debe mantenerse neutro, según la Constitución Nacional. Apoyo totalmente la libertad de prensa, pero no así la libertad de poder agredir, porque el hostigamiento también es una forma de violencia”, escribió.

Lizarella asegura que periodista fue “hostil”

Aseguró que repudia la actitud agresiva que supuestamente tuvieron periodistas y así también el diputado en particular en la situación, haciendo alusión a Yamil Esgaib pero sin mencionarlo en ningún momento.

“Hay una frase que dice abrir el paraguas antes de tiempo, por las dudas yo ya abro el paraguas. Me acaban de hacer una entrevista Telefuturo y ABC Color y categóricamente y estoy segura de que van a editar y a poner la edición a conveniencia. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque el periodista empezó a hostigarme y a reírse en mi cara. Yo le pedí al camarógrafo que le enfoque y claro que no lo hicieron”, dijo.

Reunión del Sindicato de Periodistas con Raúl Latorre

Esta mañana se realizó una reunión entre miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras (RMPC), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), periodistas que cubren el Congreso Nacional con Raúl Latorre, Presidente de la Cámara de Diputados y otros miembros de la mesa directiva.

Tras la reunión, se acordó que se analizaría un llamado de atención a los legisladores en cuanto al comportamiento violento hacia los trabajadores de prensa, teniendo en cuenta la impunidad que dieron a Yamil Esgaib tras agredir a Fiona Aquino y Rocío Pereira Da Costa. Además de un compromiso de tolerancia cero a los hechos de violencia de legisladores y funcionarios hacia cualquier persona.