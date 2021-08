Se acallan las mil voces de Carlitos Vera

Carlitos Vera se definía a sí mismo como humorista, ya que expresaba que, a diferencia del cómico, este observa a la sociedad y busca la risa sin herir. “A mí lo que me interesa es hacer pensar a través del humor. Me interesa lo humano y me gusta interactuar con el público”, dijo a ABC durante una entrevista en el año 2014.

Luis Carlos Vera nació en Asunción el 2 de noviembre de 1948 y desde chico sintió la vocación de hacer reír. Su debut en escena fue el 23 de septiembre de 1964, en un escenario montado en la parroquia Las Mercedes.

A partir de allí, recorrió todo el país formando parte de diversos festivales y espectáculos de humor como “El graduado”, “Habemus Locus”, “Si yo fuera presidente”, “Grande paaa”, “Olas con colas”, entre otros. Grabó unos 32 casetes, CDs y DVDs en los que registró gran parte de su obra.

También plasmó su historia en el libro biográfico “El hombre de las mil voces”, escrito por Rosa Scappini, que fue presentado en el año 2017.

A lo largo de su carrera, el humorista también formó parte de los programas de televisión “Me cargo de risa”, “Me re cargo de risa” y “Ríase de Vera”.

Su sello característico fueron las imitaciones, de ahí que se ganó el mote de “El hombre de las mil voces”, ya que en sus espectáculos representaba a diferentes personajes de la sociedad como el futbolista Romerito, el papa Juan Pablo II, monseñor Demetrio Aquino, el político Julio César “Yoyito” Franco, entre otros tantos.

Se declaraba admirador de Charles Chaplin, Luis Landriscina y Les Luthiers, reconociendo que el secreto de su éxito estaba en interpretar “el humor cotidiano de la gente”.

El velatorio del artista se lleva a cabo en el Complejo Futuro (Av. San Martín y Sucre) hasta las 13:00 de hoy. Posteriormente sus restos se trasladarán al crematorio de dicha casa funeraria.

Su hijo Emilio Vera recordó, a través de Twitter, que el deseo del humorista fue que su velorio no se llene de llantos y nadie vista de negro. “Que la gente ría y se escuche música paraguaya fue su deseo”, detalló.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Carlitos Vera, varios artistas e instituciones lo recordaron, destacando su humor y humanidad.

A través de un comunicado, la Secretaría Nacional de Cultura afirmó que “su ausencia será con seguridad enorme” y lo describió como un “cultor de un humor genuinamente paraguayo, enraizado en las claves de la cultura popular y destacado principalmente por sus geniales imitaciones”.