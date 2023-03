Comienza la Semana de Teatro, con variada agenda y entradas a G. 5000

En el galpón de Nhi-Mu Teatro (25 de mayo 1087 c/ Brasil) se realizará esta noche a las 20:00 la apertura de la Semana de Teatro, organizada por Cepate. La actividad, en la que se presentará la performance “Kuña Poderosa”, dirigida por Selva Fox; contará con la presencia de autoridades, miembros de los elencos participantes y público en general.

“Kuña poderosa” reunirá a 16 intérpretes en escena para celebrar el poder femenino en su diversidad. “Las mujeres muestran la fuerza de sus voces y sus cuerpos. Se unen y crean comunidad con sus diferentes modos de crear, de creer, de pensar y abrazando todo esto de lo que son parte. Se sumergen en la vida, vuelan con sus sueños, palpitan en su alegría, resisten en sus territorios y se purifican para seguir trabajando”, señalaron desde el Cepate.

En cada jornada se presentarán aproximadamente tres obras, con el objetivo que la mayor cantidad de gente pueda acudir a los espectáculos en diversos horarios, con una entrada simbólica de G. 5.000. Paralelamente a las obras, la agenda preparada por el Cepate también contempla talleres, charlas y debates con temas como “Fondos de desarrollo para el teatro”, “Trabajar el arte partiendo de lo que no sabés” y “Violencia en el teatro”.

Las actividades de la Semana de Teatro 2023 se llevarán a cabo en diferentes espacios como el local del Cepate (Avda. República 284 e/ 15 de agosto y O’Leary), el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos), la sala La Correa (Gral. Díaz 1163 c/ Don Bosco), el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera 834 c/ Tacuary), Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe) y Arlequín Teatro (Antequera 1061).

También se realizarán espectáculos en el salón de la Gobernación de Caaguazú y en la Casa de Arte Bochín, ubicada sobre la calle Sinesio Coronel de la ciudad de Luque.