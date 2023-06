Estrellas de la danza argentina protagonizarán gala de ballet

La danza clásica y contemporánea vivirán a través de primeras figuras de las más destacadas compañías de danza del país vecino, para una “Gala de Estrellas” que arribará a Paraguay, con dirección de la maestra Lidia Segni, a quien le une un “cariño muy especial” hacia nuestro país, según contó en una entrevista con ABC Color, anticipando la llegada del espectáculo.

Lea más: Flou celebrará los 20 años de su disco “Ataraxia”

Segni, además de trabajar en varias ocasiones con el Ballet Clásico y Moderno Municipal (BCMM) y academias del país, vino también en el año 2013 dirigiendo el Ballet Estable del Teatro Colón, en un evento que dejó a la gente incluso afuera del teatro por semejante éxito. “Aquella vez todos quedaron impactados con la calidez del público paraguayo, a tal punto que cuando tuvimos la función había tanta gente que quedó sin entrada. Miguel Bonnin nos preguntó si había posibilidad de repetir el show. Todos dijeron que sí”, dijo con una sonrisa.

Pero otro recuerdo que atesora con felicidad fue el año en que vino a dictar clases y se encontró con -en aquel entonces- un joven bailarín paraguayo llamado Jiva Velázquez. “Le propuse traerlo al cuerpo de baile del Colón, porque yo tenía la posibilidad de contratarlo. Lo traje a la Argentina y ahora, tiempo después, es un suceso, fue escalando posiciones de a poco a tal punto que recién, en las funciones de “El lago de los cisnes”, donde bailó la argentina Marianela Núñez, que es del Royal Ballet de Londres, él tuvo un rol protagónico y fue muy bien recibido por el público”, indicó.

“Así hay muchas cosas que nos ligan con Paraguay, además en esta oportunidad en la gala tenemos la suerte de haber invitado a Paloma Bonnin, que va a bailar con Jiva el pas de deux de Don Quijote. Es una manera de que dos paraguayos estén con nosotros trabajando. Para mí es algo muy lindo ir a Asunción llevando esta compañía”, remarcó.

La variedad en la danza

Segni contó que este proyecto nació este año desde la necesidad de mostrar el talento que hay en Argentina en un momento en que, según ella afirmó, “el país está pasando muy mal, no recuerdo otro momento así”.

“Yo trato de unir la danza en la Argentina, entonces invité a primeras figuras del Teatro Argentino de La Plata, del Ballet de Córdoba, del Teatro Colón, del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, así que la función va a ser una especie de presentación de todo lo que se hace en el país”, detalló.

Acerca del abanico de posibilidades que se podrá ver, dio algunos ejemplos. “Del San Martín llevamos dos obras que son de dos coreógrafos famosos de acá, como “Orillera”, de Julián Galván; “Chopin”, de Mauricio Wainrot, y “Michelangelo”, de Ana María Stekelman, que fue la coreógrafa que puso casi todas las obras del Luna Park en la temporada que bailó Julio Bocca”, explicó.

“Así como hay contemporáneo también habrá clásico puro, como fragmentos de “Don Quijote”, “Coppélia”, “Cascanueces”, “El lago de los Cisnes”, citó.

Lidia puso en resalto la importancia de mostrar todas las posibilidades de la danza, como un buen ejercicio también para el público de conocer más a profundidad otras creaciones.

“La necesidad de hacer esto está siempre en buscar novedades, en ir avanzando, sin dejar lo que fue siempre la base del clásico, pero mostrar lo que tenemos en contemporáneo, porque la suerte es que nosotros acá en Argentina tenemos muy buenos coreógrafos, como el caso de Wainrot y Stekelman”, refirió.

“Es como ir acostumbrando al público de que hay otras cosas para ver y a mí me gusta abrir puertas. A veces me sale bien y a veces no tan bien”, dijo entre risas. “Pero no creas que es fácil innovar. Es como en la música. Puede haber un concierto con obras de Beethoven, Chopin, que la gente conoce y le gusta, pero traes algo nuevo y cuesta”, pensó. “Pero nosotros estamos contentos de llegar a Asunción, abrir el telón, y mostrar esto al público paraguayo”, puntualizó.

Un desfile de primeras figuras

Julieta Morchio, Daniel Altamirano, Rocío Agüero, Jiva Velázquez, María Sol Rourich y Benjamín Parada, son las figuras que vendrán desde Argentina, a quienes aquí se sumarán como invitados Paloma Bonnin, quien actualmente integra las filas del Balletto Di Milano, y Macarena Vallejo, Abel Rivarola y Juan José Núñez, del BCMM.

Lidia destacó que los bailarines internacionales “están acostumbrados” a un gran nivel de exigencia y a pasar de un polo dancístico a otro. “Ellos son primeras figuras que han hecho de todo, porque en cada compañía han llevado a estos coreógrafos”, señaló. Para ella, el único “problema” era coincidir los horarios de ensayos entre las funciones que cada uno tiene con sus respectivas compañías.

“Por supuesto que ensayan muchísimo por su cuenta, pero tengo que juntar a todos para hacer algo que sea prolijo, que quede bien. Pero se llevan bien entre ellos, porque de alguna manera todos han tenido los mismo maestros”, relató.

De entre todas estas figuras, destacó con cariño a Jiva, quien a los 17 años inició su carrera profesional como refuerzo del Ballet Estable del Teatro Colón, bajo su dirección, y fue ascendido a solista en 2019. Con la compañía ha bailado en obras como “La Cenicienta”, “El Lago de los Cisnes”, “Sylvia”, “Don Quijote”, “El Corsario”, “La Viuda Alegre”, “Paquita”, “La Sylphide”, “Romeo y Julieta”, “Clear”, “Por Vos Muero”, “Sinfonietta”, “Giselle”, “El Cascanueces”, “Tema y Variaciones”, entre otras.

Ya solo este año viene de hacer la clásica “El lago de los cisnes” y la contemporánea “Caravaggio”, de Mauro Bigonzetti y Bruno Moretti. Para Lidia, en Jiva “hay dos cosas que son importantísimas” que lo hacen destacarse: “cómo estudió y la seriedad que tiene, y su humildad”.

Sobre ambas cosas, desarrolló que su responsabilidad es algo que “viene de la cuna” ya que ella conoce a sus padres porque, obviamente, tuvo que pedir el permiso de ambos para llevarlo a trabajar de tan joven. “Pero además de su crecimiento profesional tiene esa humildad, como decimos acá: no se la cree, entonces eso es lo mejor que encuentro cuando la gente llega tan alto, porque para él haber llegado a ser primera figura del Colón es muy importante dentro de lo que es Latinoamérica”, señaló.

Por todos estos motivos que se juntan en esta gala, Lidia invitó a la gente a disfrutar de un espectáculo donde van a encontrar “un muy buen nivel, gente muy joven y muy felices de poder estar en contacto con el público, porque al bailarín lo que le interesa es estar arriba de un escenario y bailar, al mismo tiempo compartir”, cerró.

Las entradas siguen en venta en Red UTS a G. 90.500 (Paraíso), G. 160.000 (Tertulia), G. 240.000 (Primer palco) y G. 280.000 (Platea).