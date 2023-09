Premios Edda 2023: Entre el destaque a la trayectoria y el reconocimiento a la diversidad

Luego de que el dúo Purahéi Soul se encargara de abrir la gala con sus temas propios, ingresó la maestra de ceremonias, la actriz y standupera Silvia Flores, quien presentó un sketch que hacía referencia a las diferentes piezas nominadas a mejor obra.

Los primeros reconocidos fueron un actor y una actriz de reparto, siendo ganadores José Luis Ardissone y Amada Gómez, ambos por la obra “Inés”. Los dos resaltaron que esta era la primera vez que estaban recibiendo un premio en toda su carrera. “Es el primer premio que recibo en cincuenta y tantos años de carrera”, dijo Ardissone, mientras que Gómez expresó su gratitud y destacó a sus compañeras de terna, diciéndoles que “mañana o pasado ustedes van a ser las primeras”, desatando las risas del auditorio.

La producción de una obra de teatro también fue premiada, recayendo el galardón en “Playoff”, que fue recibido por todo el elenco de mujeres, quienes interpretaron una tragicomedia que ocurre en el vestuario de un equipo de futbol femenino.

El mejor libreto original fue para la obra “What is love, ni banal, ni conceptual, un experimento Baby don’t hurt me don’t hurt me no more”, de David Amado, de la compañía EnBorrador Teatro Emergente. Subieron a recibir el premio las protagonistas, quienes interpretaban a un equipo de nado sincronizado que enfrentó varias situaciones, como el escaso apoyo de instituciones e incluso comentarios peyorativos hacia sus cuerpos.

“Yo quiero reivindicar este tipo de dramaturgia, donde el libreto tiene su manera de crear, no es una dramaturgia de escritorio. Cada una de ellas pone su historia, su parte y luego viene la dramaturgia social de la mano de David, quien construye los puentes entre uno y otro material de estas chicas”, expresó Paola Irún, encargada de la visualización general de la puesta.

La danza teatro también fue premiada, siendo la mejor obra “Confusión elemental”, un espectáculo que combinó títeres y objetos, dirigido a un público adolescente y adulto. Carola Mazzotti, quien protagonizó y escribió la obra dirigida por Edu García y Tessa Rivarola, subrayó su emoción y felicidad porque “los títeres lleguen a los Edda y además, títeres para adultos”. Más adelante, la puesta también fue premiada por su diseño de arte. Asimismo, la dupla García-Mazzotti, volvió a subir para recibir otro premio, pero esta vez por “Mágica semilla” como mejor obra infantil.

En tanto, el mejor show de humor fue “Los hombres solo piensan en sexo, hot”. Juan Carlos Cañete, integrante del elenco, dio las gracias por la distinción y pidió también contemplar para la próxima ocasión reconocer a actores y actrices infantiles.

Temas urgentes y necesarios

El apartado de mejor obra de teatro social fue para “Decime cómo hago para caerme”, donde la actriz Noelia Ibarrola contó su proceso atravesando una depresión. Expresó su felicidad porque pudo contar “una historia de muchos que no tienen voz, porque la salud mental sigue siendo un estigma y no podemos hablar de ella libremente”.

En la recta final, se entregaron los premios a la mejor actuación masculina y femenina. Ariel Galeano, por “Después de la vida - Blas Garay”, y Mafe Mieres, por “Tres mujeres audaces” recibieron estos galardones. Galeano dijo que fue “una gran experiencia” hacer la obra escrita por Alcibiades González Delvalle. Mieres agradeció a su director, José Luis Ardissone, por la oportunidad. “El teatro para mí no es un deporte para competir, es un arte para compartir”, dedicando el premio a las actrices que “están y que no están” porque “cuando gana una, ganamos todas”, dijo la actriz.

La mejor obra en la categoría drama fue “Un Escocés por favor”, dirigida por Paola Irún, quien recibió también la estatuilla a la mejor dirección por esta misma pieza. En tanto, la mejor obra de comedia fue “Inés”.

La mejor obra fue “What is love, ni banal, ni conceptual, un experimento Baby don’t hurt me don’t hurt me no more”. “Gracias a todo el equipo que hizo posible. Nos emociona porque esta es una de nuestras obras queridas, porque pudimos hablar de lo que nosotras queríamos hablar. De un tema que no se habla, que es los cuerpos diversos, los cuerpos gordos y flacos en escena, la necesidad de que no se haga más un chiste, lo digo porque se nombró muchas veces en estos premios y hay que tener cuidado y saber cómo contar las cosas”, remarcó una de las actrices, Lia Benítez Flecha.

Entre emergentes y homenajes

También hubo un espacio para diferentes reconocimientos, como a las revelaciones, a las compañías con trayectoria y a las carreras destacadas.

Este año, por primera vez en Premio Revelación fue otorgado a dos artistas que se destacaron en distintos roles dentro de la escena teatral en los últimos tiempos: Alejandro Ramírez y Elías Colmán.

“Gracias, sobre todo, por esta noche, que es una noche de celebrar y celebrarnos. Celebrar el teatro paraguayo que resiste”, manifestó Ramírez, quien agradeció a sus maestros. En tanto, el actor Geo leyó un texto enviado por Colmán, quien no pudo estar. “Nuestras historias son relevantes y necesarias, sin arte es imposible la empatía y sin empatía no hay forma de generar memoria”, señalaba su carta, que también decía “aprovechar el privilegio de tener una voz” para “recordar y poner la mirada en las personas trans que hacen arte en nuestro territorio”.

Por otro lado, la actriz, docente, directora y productora teatral Margarita Irún fue la galardonada con el Premio de Honor de esta edición, recibiendo la estatuilla de manos de sus hijas, Paola y Tania. La artista agradeció a su esposo, hijas, alumnos y al Arlequín Teatro, donde todo comenzó para ella, y reconoció a todos sus maestros alrededor del mundo. “Muchísimas gracias por este regalo que para mí es un regalo de honor por trayectoria, pero para mí es el honor más grande aún es el compromiso de esta actriz y maestra, de ahora en más”, señaló.

También Arlequín Teatro, Nhi-Mu, Equipo Teatro, elencos que celebraron 40 años, 25 y 20 años de trabajo respectivamente fueron homenajeados durante la velada con la proyección de materiales especiales; y el in memoriam recordó a personas que ya no están, al son de “Desapego”, en las voces de los Purahéi Soul.