“Dufy, un duende excepcional” llega con aventuras y un mensaje de cuidado

“Dufy es una novela de viajes, principalmente”, señaló la autora Rossana Martínez, con respecto a este libro que marcó su primera incursión en la literatura para niños y ya va por su quinta edición. En esta novela, cuenta la historia de Dufy, un duende que decide salir de su mundo y conocer el mundo de los humanos.

“Lo acompaña en esta aventura un grillo, que es bastante particular, que se llama Stalk. Dufy es un niño, porque tiene 125 años, que para un duende es muy pequeño. Y decide salir al mundo de los humanos y una vez que llega le encantan las golosinas, ve que el mundo es maravilloso y se obnubila con el mundo de los humanos”, detalló la escritora.

Añadió que tras su arribo a este mundo también comienza a observar “que los humanos estamos haciendo las cosas muy mal con la madre naturaleza y ahí comienza su aventura”.

Rossana Martínez es oriunda de Corrientes, Argentina; y encontró la inspiración para escribir esta novela durante un viaje a la ciudad de Bariloche. “Comienza ahí mi aventura de analizar, investigar de qué se trataban los duendes, porque hice toda una investigación y demoré seis meses en comenzar y llegar más o menos a la mitad del libro”, comentó.

Añadió que luego llegó un momento en el que no tenía inspiración, pero logró continuarlo y llegar al final de esta historia. “Me inspiró la naturaleza y me inspiró ese deseo de querer de alguna manera transmitir la importancia de la naturaleza para el ser humano”, sostuvo Martínez.

La primera edición de “Dufy, un duende excepcional” se publicó en 2013. Desde entonces, el libro fue declarado de interés provincial y de educación por la Gobernación de Entre Ríos y ha sido utilizado en las escuelas de la Patagonia Argentina, donde residía la autora. El material costa de 75 páginas, con ilustraciones en blanco y negro y también contiene una guía de actividades.

Para la autora, esta historia le deja a los niños “el sentido de cuidar al otro”. “En Dufy primero hay un sentido de amistad, porque se va encontrando con un montón de personajes en el transcurso de su historia, en donde él ayuda y lo ayudan. El sentido de humanidad, de respetar al otro y sobre todo el sentido ecológico, pero desde la palabra mucho más amplia”, agregó.

Sostuvo que este sentido de la ecología no solo representa el cuidado de lo verde, sino el de cuidar a otro ser humano y de “no dañar como no te gustaría que te dañen a vos”. “Eso se plasma en el libro, no solamente el cuidado de la naturaleza, sino también la historia de una gran amistad y de lo que se puede hacer cuando se unen los seres”, detalló.

Una historia para despertar

La autora espera que Dufy pueda despertar a todos los niños de Paraguay en el cuidado de la Madre Naturaleza. “La expectativa que tengo es que realmente pueda llegar a todas las escuelas de Asunción y del Paraguay”, expresó.

La autora se encuentra residiendo en nuestro país desde hace seis meses, donde lleva adelante una empresa de consultoría. Detalló que anteriormente vivió una década en nuestro país, donde cursó la Licenciatura en Marketing y Relaciones Públicas.

Finalmente sostuvo que hay más aventuras de Dufy en el tintero que están próximas a desarrollarse.