Conjunto de Cámara de la OSN dará recital presencial

En esta oportunidad, el Conjunto de Cámara de la OSN presentará al público un variado repertorio con obras de autores nacionales e internacionales. Dentro del programa están incluidas músicas como “Colors of the wind”, banda sonora de la película “Pocahontas”; “Más cerca, oh Dios, de ti”, que sonó en el filme “Titanic”; “Memory”, del memorable musical “Cats”, como también “Vivo per lei”, “Adiós Nonino”, “El día que me quieras”, “Acuarela paraguaya”, “A mi tierra”, entre muchos otros temas.

Este elenco de la OSN está conformado por: Rubén Pablo Núñez y Darío Jara (violines), Lise Núñez (viola), Florencia Ocampos (violoncello), Rubén Dos Santos (bajo), Carolina López (soprano) y Marcos villalba (Tenor).

Desde la OSN subrayaron que se cumplirá estrictamente con el protocolo sanitario requerido. El ingreso será con cupos limitados y los interesados podrán hacer su reserva escribiendo al WhatsApp (0971) 700-200. El espectáculo también podrá ser visto en el canal de YouTube de la OSN.