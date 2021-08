Exponentes históricos del rock y el pop reciben distinción

La medalla Municipal al Mérito “Domingo Martínez de Irala” es otorgada a “personas vivientes por sus altos merecimientos cívicos, expresados en logros concretos a favor de la comunidad asuncena, en las distintas áreas de la actividad humana como política, artes, ciencias, educación, salud, deportes, ecología o ayuda comunitaria”, según mencionan desde la Municipalidad.

En esta oportunidad la misma fue otorgada a California Superstar y a IODI. La distinción fue también contemplada para Los Rebeldes, pero no hubo representantes para recibirla.

El acto de entrega estuvo presidido por el edil Humberto Blasco y el concejal proponente Elvio Segovia. En la ocasión, la arquitecta Selva Álvarez fue invitada para hacer una reseña de cada agrupación.

En conversación con ABC, Álvarez, oriunda del barrio Santísima Trinidad, explicó que la distinción a estos tres grupos específicamente respondió a que están ligados a la historia de este sitio de la ciudad. Ella fue invitada a participar, ya que en su libro “Trinidad: memorias de una comunidad” tuvo la oportunidad de entrevistar “a los artistas más emblemáticos del barrio”, entre ellos a integrantes de California Superstar como también de IODI.

Álvarez aclaró que se presentaron primero los pedidos de condecoración para las citadas bandas y luego la de Los Rebeldes. Al aprobarse las tres al mismo tiempo ya no pudieron comunicarse con integrantes o familiares de Los Rebeldes. “Queremos contactar con ellos”, dijo.

Históricos de la música

El grupo femenino tiene su origen en 1962 bajo el nombre Las Estrellas Femeninas. En 1978 pasa a denominarse California Superstar. En la ocasión estuvieron presentes varias de las integrantes, como la histórica guitarrista Catunga Pereira y la baterista Noemí Velázquez. El grupo actualmente se completa con Reina Basaldúa (voz), Lucero Olazar (bajo) y Pamela Amarilla (segunda guitarra).

El año pasado su música llegó a las plataformas digitales con la canción “Nunca olvidaré tus lindos ojos” y el estreno de un corto documental sobre la historia de la banda. Este 2021 lanzaron “Verano feliz” con la colaboración de la percusionista Asunción Cantero, quien también estuvo presente en el acto acompañando al grupo de mujeres.

En representación de IODI estuvo Jörn Wenger, quien sigue activo con la música pop que creó el dúo integrado junto a su hermano Dirk. Ellos no ofrecían actuaciones en vivo, pero sí grabaron varios simples y cuatro LPs, entre comienzos de los setenta y mediados de los ochenta. En 2017 se reeditó el primer LP del dúo, “Pops de Vanguardia”, originalmente lanzado en 1971. También se lanzaron grabaciones inéditas, todo esto bajo el sello Out Sider, que forma parte de la compañía española Guerssen.

Out Sider lanzó en LP y CD “Pop espontáneo” que incluye 16 temas que en su momento fueron rechazados por EMI por salir de las características comerciales que el sello quería, que buscaba baladas románticas al estilo de “Yo pienso en ti”. El CD incluye tres temas más. Todas las canciones también fueron lanzadas en formato digital. Los temas fueron grabados en el estudio casero de ocho pistas de los Wenger, entre 1969 y 1975.

Los Rebeldes: abriendo camino

Por otro lado Los Rebeldes, que se espera que algún representante reciba la distinción en algún momento, fue “el marco cero del rock paraguayo”, dice el periodista Sergio Ferreira, quien está realizando una investigación sobre el rock nacional. “Para la generación del rock que vivió su adolescencia en los años sesenta el cuarteto formado por Ricky, Papi, Papucho y Rubiquin fue el marco cero del rock paraguayo: Un grupo de barrio que arrasaba en las fiestas suburbanas con un rock salvaje, en la segunda mitad de la década”, contó.

“Los Rebeldes eran una orquesta diferente a las demás porque su repertorio principal era el rock, no tocaban las canciones de Palito Ortega ni otros del Club del Clan. Su look era beatle, tenían el pelo más largo y usaban el traje característico. Ricky, Rubiquin y Papucho eran los hermanos Osvaldo, Sergio Isidoro y Juan Angel Ríos, respectivamente, del barrio de Trinidad, mientras que Papi se llamaba Feliciano Rodríguez y era de Ciudad Nueva”, explicó también Ferreira.

El periodista relató que la banda activó en nuestro país desde mediados de los sesenta hasta 1969, año en que viajan a Brasil. “Actuaban en las fonoplateas de las radios pero no podían presentarse en las fiestas de los principales clubes asuncenos por una disposición de la Asociación de Músicos del Paraguay que decía que las agrupaciones debían tener más de cinco integrantes para asegurar el trabajo de una mayor cantidad de asociados. Los Rebeldes no aceptaron esta disposición absurda defendiendo que no necesitaban a un integrante más si Los Beatles ya eran cuatro”, contó.

De los integrantes del grupo, Manolo falleció a mediados de los años noventa. Ricky Ríos falleció en un accidente automovilístico en 2006. Papi Rodríguez y Edgar Luque también ya fallecieron, al igual que Lincoln Olivetti. Rubiquin se radicó en la ciudad de Friburgo, en el estado de Rio de Janeiro, mientras que Papucho vive en Ciudad del Este, y Ramón Núñez en Zeballos Cue.