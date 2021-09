Purahéi Soul interpela a la humanidad con “Ymaitéma Piko”

Cantada enteramente en guaraní, “Ymaitéma Piko” nace desde el deseo de crear un himno inspirado en la célebre guarania “Mborayhu Asy”, según mencionaron Jennifer Hicks y Miguel Narváez en comunicación con ABC Color.

En ese plan, se reunieron con Néstor Amarilla, recordado por ser el guionista de las películas paraguayas “La redención” y “Latas vacías”, de Hérib Godoy. “Néstor nos preguntó al momento de componer cuál era la canción que más nos gustaba cantar, para empezar a componer a partir de ahí. Y le dijimos ‘Mborayhu Asy’; entonces él nos dice: vamos a hacer la continuación de esa canción”, detallaron.

Entonces crearon la historia de un señor un poco malo que quedó en soledad y que fue “construyendo ese lugar al que fue llegando, o sea, a su muerte, solo, en su casa, y ya ni los pajaritos venían a cantar porque no tiene ni jardín, no dejó ni un árbol”, dijo Jenni.

La cantante añadió que otra intención es la de reflexionar en torno a la situación que propone la canción “porque finalmente todos vamos a nacer y morir, y es un momento sagrado en el que un ser humano se va, incluso cuando una persona fue mala”, planteó.

Por ende quisieron visibilizar la importancia de aprender que “cada segundo o cada minuto de vida tenemos nueva oportunidad para hacer un poco mejor las cosas, para realmente darle prioridad a las cosas que son importantes, las que consideramos que son relevantes, que van a quedar a través del tiempo y que tienen relación con lo que importa: con el amor de nuestros seres queridos o con dejar algo, contribuir a la sociedad, con cuidar nuestros recursos y cuidarnos entre nosotres”, resaltó Hicks.

A lo que Narváez agregó que si bien están hablando de la muerte, también están hablando de la vida. “Es como pensar que esto nos va a pasar en algún momento, entonces podemos cambiar un poco el rumbo si estamos haciendo las cosas mal”, indicó.

Acerca de ello, Jennifer profundizó que el personaje también “representa un poco esa parte humana egoísta que tenemos en cierta forma, de querer todo y pensar que son inagotables los recursos o que es inagotable la vida; sin embargo, no es así”, manifestó.

En ese sentido, se unieron a la campaña de “A todo pulmón, Paraguay respira”, para hacer el “ejercicio de buscar alguna forma de hacer mejor las cosas”, expresó Jenni. En dicho marco, un porcentaje de las regalías que genere esta canción estarán destinadas a la plantación de árboles que incentiva la citada organización.

“El ser humano consume todo lo que está en su camino sin pensar en los recursos o les otres. Por eso con la canción queríamos representar que si seguimos ese camino egoísta que tiene la humanidad en muchos sentidos vamos a terminar muriendo solos y sin nada. Además dependemos de los recursos naturales también, por eso nos parecía oportuno iniciar esta alianza con les amigues de “A todo pulmón”, que nos llevaron a recorrer Paraguay, vimos los colosos, lloramos con cada árbol, con familias, personas que arriesgan sus vidas para salvar árboles”, profundizó Jenni.

“Hay mucha plata detrás de los árboles, esa es la verdad también. La gente es muy voraz, no les calienta los años que pueda tener un árbol, la historia que puede tener ese árbol a partir de una familia; el hombre con sus máquinas no quiere saber nada. Tampoco los pajaritos van a querer saber nada de cantar”, agregó Miguel.

Interpelar desde el amor

“Yo quiero cosas que me interpelen y que no sean obvias”, expresó también Jenni cuando Miguel bromeó acerca de que ella ya no quiere escuchar tantas canciones de amor. La cantante afirmó que sí necesitamos esas canciones de amor pero lo que a ella le gustaría es “proponer otras cosas o al amor desde otro lugar” que es lo que hicieron con “Desapego”. “Es algo más profundo, es otra mirada, hay que hablar del amor propio a las próximas generaciones. También eso debería tener relación con cuidar nuestros recursos naturales, ser más solidarios con nuestros compueblanos”, remarcó.

Pensando en el éxito que obtuvo el mencionado primer corte de lo que será su nuevo disco, la artista puntualizó que con “Desapego” también ellos se desapegan, ya que dejan volar a sus canciones como si fueran hijos. “Para nosotres cada canción es hermosa y orgánicamente salió en su momento desde el corazón para decir cosas con mucha responsabilidad. Tratamos de no tener expectativas en números. Pasa más sobre cómo logramos comunicar a nuestro público lo que queremos decir porque estamos haciendo todo de corazón”, aceptó.

Una historia conmovedora

“Se viene un videoclip impresionante”, anticipó Miguel sobre el trabajo audiovisual que sale este viernes 24 y que será protagonizado por Héctor Silva. Y es además el mismo Néstor Amarilla quien guionó y dirigió este trabajo. La asistencia de dirección es de Guten y Natalia Romero, quienes se encargaron de la dirección de fotografía y producción general respectivamente. Mientras que el asistente de cámara fue David Correa y el estilismo corrió por cuenta de Cami Orué. La dirección de arte es de Noe Romero.

Actúan además Melissa Hicks y Vencel Bonapartian. Las voces están a cargo de Norma Ávila y Ana Ivanova. El montaje y la colorimetría también fueron realizados por Guten, y el ingeniero de sonido fue Juan Palo Romero.

Sobre la canción

Cantada y producida por Jenni Hicks y Miguel Narváez, el material tiene la participación de Orlando Martínez en la guitarra, Juan Álvarez en el bajo y los beats de Marcelo Soler. La ficha técnica menciona que “Ymaitéma Piko” fue compuesta por Miguel Narváez y Néstor Amarilla, la grabación y mezcla estuvo a cargo del Ing. Juan Romero, mientras que del máster se encargó el Ing. Andrés Mayo, de Argentina.

Recientemente el dúo también formó parte de un festejo a adolescentes y jóvenes ofrecido por el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora. Los protagonistas de la mañana fueron los usuarios del Espacio Ñangareko. Para el ritmo y la alegría de los presentes, el dúo se hizo presente regalando su talento, su arte y selección de canciones a los jóvenes.