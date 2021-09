Contrabajista paraguayo se destaca en Inglaterra

El pasado 3 de mayo, Guillermo Arévalos Vigo presentó un trabajo sobre la música paraguaya como trabajo final, y en agosto un concierto, para obtener el título en Licenciatura en Música, en el Conservatorio Real de Birmingham. Hoy con título en mano, el compatriota celebra los frutos de su esfuerzo y afirma que este “es el inicio” de otra etapa.

“Culminar mis estudios musicales en un conservatorio británico es un hito importante en mi carrera, era un sueño que parecía imposible porque las trabas y las incertidumbres eran mayores que las certezas. Más aún con la pandemia que ha paralizado el mundo, no ha sido fácil, pero gracias al apoyo moral de mi familia y seres queridos, creo que pude sobrellevar y dar lo mejor dentro de las posibilidades”, dijo.

Asimismo, indicó que su deseo es el de seguir formándose. Contó que entre julio y agosto participó de cursos de perfeccionamiento en Italia y Francia.

Proyecto paraguayo

Su proyecto final estuvo teñido de música paraguaya, ya que fue un paseo histórico por los orígenes de varios estilos que hoy son parte de nuestra cultural musical.

“El proyecto inicial era organizar un concierto de música paraguaya con mis compañeros de clase en el auditorio del Royal Birmingham Conservatoire. Dicho concierto no pudo llevarse a cabo debido a las restricciones por la pandemia. A pesar de esto, decidí mantener la esencia del proyecto y de ahí surge la posibilidad de realizarlo de manera virtual con mis amigos y colegas paraguayos”, recordó.

Además, subrayó que dicho audiovisual “es un homenaje a todos los compatriotas que han difundido y siguen difundiendo y preservando nuestra cultura de alguna manera u otra. Por ejemplo: rituales indígenas, las reuniones musicales a las que llamamos peñas y a los trabajadores y gestores culturales”, explicó.

Guillermo aprovechó para agradecer y resaltar el apoyo de las personas que participaron en el video, pues fueron también protagonistas a la hora de interpretar las diversas obras que forman parte del material.

Uno de ellos es su padre, el músico Óscar Arévalos. También participaron Miguel A. Echeverría, José Miguel Echeverría, Gustavo Barrientos, María Sosa, Marcelo Jiménez, Héctor Rodríguez, Juan Ayala, José Cabrera, Diego Encina, Rosa Orué, Ever Zaracho y Juan Sebastián Giménez. También colaboraron los integrantes del Grupo Generación de Villarrica: Alejo Benítez, Adolfo Arregui, Carlos Rodríguez y Hebert Cáceres.

“Creo que es imprescindible conocer nuestra historia para poder apreciarla y seguir evolucionando como individuos y eventualmente como sociedad”, aseguró el músico, quien reflexionó que “desconociendo nuestra riqueza cultural, no podremos comprender la magnitud de lo que han hecho nuestros compatriotas en el pasado y quizás corremos el riesgo de no dimensionar la labor de nuestros contemporáneos”.

Música en las venas

“Siempre he disfrutado hacer música con mi papá”, comentó sobre su niñez, admitiendo que le enseñó a “apreciar la música” y no a verla como una obligación. “Tampoco esperaba que me dedicase a esto”, confesó.

“Durante mi adolescencia, ser músico no era mi objetivo principal pero poco a poco las oportunidades empezaron a surgir y cada vez sentía la necesidad de hacer lo mejor posible y para eso es fundamental la formación académica. Fue así que cada vez lo tomaba con más responsabilidad y seriedad, eso me llevó a hacer sacrificios, dejar la familia, seres queridos, un trabajo estable en la orquesta, prácticamente todo, en busca de cumplir mi deseo de formarme y desarrollarme como persona y profesional”, relató.

En ese sentido, recomendó a los jóvenes que “busquen la manera de realizar sus sueños, a pesar de las dificultades que eventualmente encontrarán por el camino; que no desistan ante la falta de apoyo o palabras desalentadoras”.

Finalmente, observó que “vale la pena intentar y no importa el tiempo que eso conlleve, ni los sacrificios que se deba hacer, cuando se superan obstáculos es gratificante. Como dice el maestro Thomas Martin “La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo”, cerró.