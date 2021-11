A-ha vendrá en marzo a Paraguay

Recordando las canciones de su emblemático álbum “Hunting high and low” (1985), que contiene éxitos como “Take on me” y “The sun always shine on TV”, la banda noruega llegará a Paraguay el año próximo con la gira que emprendió en 2019, pero se vio interrumpida a causa del covid-19. El tour celebra los 35 años de este álbum que marcó un hito en la historia de la música pop.

El trío está conformado por Paul Waaktaar-Savoy, guitarrista, coros y principal compositor; Magne Furuholmen, tecladista, guitarrista, segunda voz y compositor; y Morten Harket, vocalista principal y también compositor ocasional de la banda. A-ha se formó en 1982 y ha tenido tres etapas, la primera que duró hasta 1994. Luego de una pausa de cuatro año, el grupo volvió al ruedo hasta una nueva pausa en 2010. Finalmente, en 2015 comenzaron una nueva etapa.

Figuras como Morrissey, Robbie Williams, el dúo Pet Shop Boys, Kanye West y otros se han declarados admiradores del grupo, así como Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien los nombró entre sus inspiraciones y “bandas favoritas de todos los tiempos”.

A lo largo de su trayectoria, A-ha también ha presentado “The Living Daylights”, canción para la banda sonora de la película homónima de James Bond; “Analogue”, una colaboración realizada en 2005 con el productor Max Martin. “Cry Wolf” y “I’ve been losing you” también aparecen entre los grandes éxitos del trío, que en 2017 realizó un MTV Unplugged con la colaboración de Ian McCulloch y Alison Moyet de Echo & The Bunnymen.

Gira por Latinoamérica

La agrupación llegará a Paraguay en el marco de una gira por la región que incluirá a varias ciudades de Brasil, Argentina y Chile, antes de tomar rumbo para México. Según detalló la banda en su página de Facebook, mañana comenzará una pre-venta para los fans de Paraguay que se hayan registrado en la web del grupo.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo 27 de noviembre, en todos los puntos de venta de Ticketea y en www.ticketea.com.py.