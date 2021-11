Con el corazón en sus raíces, David Portillo mira hacia adelante

A los 12 años de edad participó en el Festival del Takuare’ê y ganó el primer premio como solista masculino, lo que lo llevó a grabar un casete llamado “Mi gran sueño”, en 1995. Eso marca para él el inicio de su carrera profesional, en la que luego vinieron obras como “Mi cable a tierra” (2005) y “Siempre pa’ lante” (2008).

Entre la música latinoamericana y, en las últimas dos obras el pop latino, David ya tenía un impulso de componer para dejar plasmadas sus vivencias. Pero es años después con “Un viaje al interior” (2012) cuando afianza su conexión con sus raíces y con la música con la que creció.

Este último disco ya lo define como cantautor y con él abre un camino propio en el que busca consolidar su identidad. Y es ahora, con “Cercano”, que siente que está consolidando esa búsqueda.

“Yo escucho mucha música y de muchos estilos, entonces lo que termino haciendo es expresarme en la realidad musical de mi entorno. Pero mí forma de sentir la música es a través de una guarania o una polca”, expresó David en conversación con ABC. Asimismo, añadió que estos géneros paraguayos fluyen para él cuando agarra una guitarra porque es lo primero que le sale.

“Es la música con la que crecí, entonces me siento muy cómodo cantando música tradicional”, afirmó. No obstante, indicó que a la hora de componer lo hace desde su lenguaje y su vocabulario. Por eso todo lo que hace “tiene un saborcito a música paraguaya ya con recursos de la música que hoy escucho o sigo estudiando, y creo que a medida que avanza el tiempo se va consolidando ese lenguaje e irá cambiando con el tiempo por las cosas que voy aprendiendo, pero hoy puedo decir que sí, mi música tiene identidad y está arraigada a la música tradicional de nuestro país”.

Un disco “Cercano”

Este nuevo disco, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, significa para David un regreso, pues estuvo muchos años sin compartir su música en vivo, además de que la pandemia frenó muchos planes. Pero fue ese momento el que también lo ayudó a dar forma a “Cercano”.

“Estoy muy contento porque después de un largo tiempo con muy poca o nada de conexión con el público nuevamente retomo la actividad en un escenario y justamente presentado un disco nuevo que también fue hijo de la pandemia”, contó.

“Cercano” es un disco donde hablo mucho de mi vida hoy. Hay una canción que le escribí a mi esposa, a mis hijos, a mi padre, y toco temas que son cercanos a mi persona. Es un disco bastante íntimo donde me muestro tal cual soy a través de las canciones”, explicó Portillo.

Al respecto, profundizó en la frase que afirma que “el autor, el compositor, es un cronista de su tiempo”, ya que este álbum está atravesado por temas que lo interpelan como artista y ser humano.

En cuanto a lo sonoro, el músico confirmó que en este trabajo se animó a sumar recursos sonoros que anteriormente no había explorado. “En el disco anterior, “Un viaje al interior”, mi exploración musical se hizo con instrumentos completamente acústicos. El arpa, el acordeón, la guitarra, los que forman el conjunto musical paraguayo estaban presentes en todas las canciones. Pero en este disco incursioné con sonidos electrónicos, sintetizadores, programaciones de teclados y un montón de otros recursos que me parecieron válidos para seguir avanzando”, detalló, pero asegurando que siempre su música está “basada e inspirada en la música tradicional popular paraguaya”. “Todas las canciones de este disco tienen esa cifra de compás de la polca y la guarania, pero con recursos más actuales, saliendo un poco de lo tradicional ya desde la forma de la canción y la composición”.

Creciendo con la música

“Si tengo algo que contar, escribir o decir, quiero decirlo cantando en ritmo de polca o guarania”, enfatizó Portillo, quien recordó su infancia desarrollada entre canciones y escenarios a los que subió siendo muy pequeño.

“Desde los 10 (años) ya iba a festivales del interior donde conocí a muchísimos folcloristas de renombre; compartí con gente increíble que me dio enseñanzas no solo en lo musical sino enseñanzas de vida sobre lo que es transitar con la música”, observó. “De hecho cuando hago otro tipo de música en algún momento tengo la necesidad de volver a esas raíces porque es con lo que yo me siento representado, siento que es creíble que yo cante una polca o una guarania porque de ahí provengo”, recalcó David.

Heredero de la raíz folclórica

David Portillo está seguro de sus raíces, pero también es consciente de que proyectando sonoramente a partir de eso es cuando un compositor puede desarrollar su propia visión e identidad.

Tomó como ejemplo que si escuchamos a un proyecto musical de otro país podemos percibir que tiene un sabor o un aire de las raíces musicales de su propio territorio, por ende “para la industria musical paraguaya va a ser muy importante que la música tenga nuestra identidad”, planteó, para luego expresar que actualmente está escuchando ya sea en el rock o el pop nacional que hay también una búsqueda de hallar una voz propia.

“De a poco se va buscando la manera de escribir, de hablar, de decir, con esa identidad, y eso me parece genial porque creo que dentro de la autenticidad se forman las cosas que después van a perdurar”, pensó. Por eso para él es importante “crear un contenido que sea auténtico y que tenga una raíz en lo que uno mismo es, y eso es el valor más importante que puede tener la música”.

Pensando en su propio camino, consideró que se siente cómodo y muy seguro con lo que hace a partir de “Un viaje al interior”, que es cuando encontró su identidad. “Siento que lo que canto lo represento dentro y fuera del escenario y creo que esa una satisfacción muy grande, el poder hablar de algo fuera del escenario. Me parece que esa coherencia está tanto en lo que escribo como en lo que canto. El día de mañana puedo cantar otra cosa pero sé que va a ser original y auténtico”, reflexionó.

Las formas de la música

David habló también sobre una discusión que “tiene bastante tiempo rondando en el ambiente musical”, al pensar en el respeto a las formas folclóricas. “Yo en lo personal creo que el folclore es algo que se tiene que respetar y que no se va a terminar porque es parte del acervo. Siempre se va a seguir cultivando y generando. Hoy por hoy en mi trabajo como presidente de APA puedo ver la cantidad de obras nuevas que hay con raíz popular, y cada vez van cambiando de alguna u otra manera”, consideró.

Además, planteó que siempre hay que pensar que el folclore y la música popular se relacionan con “la manifestación actual y natural de la gente”. “Uno tiene que aprender los rudimentos y fundamentos de la música de raíz y a partir de ahí proyectarse, teniendo esa base como para después agregar otras cosas, un vocabulario y un lenguaje musical personal. Yo no quiero innovar nada, quiero respetar y también quiero que se respeten las nuevas creaciones, que tengan esa identidad y que tomen prestado el color de los sonidos de la música popular. Hay cosas que se van consolidando y que van mutando, prendiendo en el gusto de la gente y eso se va desarrollando. A mí me parece eso súper válido e importante para el desarrollo de nuestra música”, mencionó.

En ese sentido adujo que estas cosas ya ocurrieron con el folclore argentino y brasilero hace muchísimo tiempo. En esos países, dijo, “eso fue cuestionado también por los tradicionalistas, pero no se perdió el folclore, no se perdió la tradición, sin embargo ellos llegaron a desarrollar su música con una identidad impresionante que trascendió fronteras. Eso de alguna manera es lo que está comenzando a pasar acá en Paraguay desde hace algunos años”, puntualizó.

Prosiguió celebrando el momento por el cual estamos pasando a nivel musical y creativo acá en Paraguay. “En mi generación hay propuestas súper interesantes que admiro, celebro. Soy fan de mis colegas de mi tiempo y eso me parece genial. Mientras más juntos estemos, más sepamos promover lo que estamos haciendo, le damos más fuerza a nuestra música, a nuestra industria. Ese es el camino y de donde me toca aportar como intérprete y compositor”, subrayó.

El nuevo camino de David

Sobre esta senda en la que suma nuevas composiciones propias, celebra también el haber podido trabajar con personas que sumaron a su trabajo, ya sea desde la producción de Willy Suchar, quien también hizo teclados y programaciones, como también de Dani Cortaza (guitarra eléctrica y nylon) de Paraguay, Mariano “Tiki” Cantero (batería y percusión) de Argentina y Alex Mesquita (bajo) de Brasil. Pero a lo largo de los demás temas del disco también colaboran otros como Sixto Corbalán (arpa), Felipe Sanabria (arpa), Catalino Gil (acordeón), Thiago Rabello (baterista brasileño) y Giovanni Primerano (piano).

“A través de la producción buscamos involucrar gente que sume con sus propias ideas. Me preocupé que todos los detalles estén cuidados para mostrar algo propio, diferente, para que se sepa que es mi forma de hacer música y se logró un resultado con el cual estoy muy contento”, enfatizó.

En cuanto al show de este domingo lo acompañará una banda conformada por Víctor S. Morel (batería), Martín Ortega (guitarra), Jair Galeano (bajo) y Primerano. Como invitados especiales estarán su hermano Nery Javier y las cantantes Lizza Bogado, Andrea Valobra y Norma Ávila. La lista se agranda con el arpista ovetense Víctor Simón González, a quien David recuerda con cariño porque fue quien lo acompañó en sus primeras presentaciones desde niño; y Heraldo Vargas en el acordeón, a quien calificó como un “talentosísimo instrumentista”.

“Mientras uno transita y camina nunca camina solo, siempre hay personas que en algún lapso del trayecto comparten con uno, algunos de manera más corta, otros más de manera más prolongada, y estoy feliz de compartir el escenario con estos músicos. El hecho de que hayan aceptado estas personas mi invitación para mí es un privilegio y honor” porque “rodearse de gente que finalmente te enseña mucho y con quienes disfrutas y aprendes es maravilloso”.

Además, expresó que está “contento y entusiasmado” por su vuelta al escenario “con un plantel de este nivel”. “Independientemente del nivel musical es esa vibra de buena onda y cooperación, sobre todo la humildad que es muy importante al momento de trabajar con los colegas. Esa posibilidad de abrirse y dar ideas, que eso pueda fluir, creo que solo va en favor de la música y es lo que yo quiero. La posibilidad de cantar y producir mis propias canciones es una bendición muy grande, y con eso el niño que antes se subía a cantar por todas partes, porque ese era mi espíritu, tiene un valor agregado, que para mí es la parte más importante de mi música hoy”, cerró.

Las entradas para el concierto cuestan G. 65.000 y se pueden adquirir contactando al (0971) 555513.