Asujazz 2021 palpita la Navidad

La primera actividad será en el Instituto Municipal de Arte (Pdte. Franco y Montevideo) desde las 16:00, donde el guitarrista Gustavo Viera ofrecerá la clase magistral “Guitarra Jazz”.

En esta clase, el guitarrista formoseño pero radicado en Paraguay, brindará una visión general del jazz y de cómo prepararse para la creación. Hablará también sobre la interpretación y la improvisación a la hora de organizar un repertorio de diferentes “formas” como en el blues, en los estándares de jazz, con los temas modales y el latin jazz.

Además, entre los asistentes se sortearán ejemplares del libro “Manual de guitarra popular contemporánea” y discos “Los colores de la música”, todo autoría de Viera.

Música para anticipar la Navidad

Mientras que a las 21:00 el Café del Teatro Municipal (Presidente Franco esquina Alberdi) recibirá la propuesta “Christmas Jazz” de la mano de Cristina Bitiusca, quien actuará acompañada de Giovanni Primerano en piano, Nico Cañete en el bajo y Seba Ramírez en la batería.

La cantante presentará un repertorio conformado por obras clásicas del repertorio navideño en inglés, como “White Christmas”, “Let it snow, let it snow, let it snow”, “Santa Claus is coming to town”, “O Holy Night”, “Deck the Hall”, “Jingle bells rock”, entra otras.

Pero coronará la noche con su interpretación de “Dos trocitos de madera”, de Maneco Galeano, para poner también un sabor de Navidad paraguaya. Culminará con un villancico rumano llamado “Deschide ușa creștine”.

Cristina Bitiusca es una cantante de origen rumana, integrante del dúo Eurolatin junto a su esposo, el arpista Alcides Ovelar. También conforma el Conjunto Folklórico de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Se formó como cantante en Rumania y participó en festivales nacionales e internacionales. Se radica en el Paraguay desde 2010 desarollando su carrera con la interpretación de música nacional folklórica paraguaya, jazz, pop, bossa nova, entre otros estilos.