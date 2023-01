A.N.I.M.A.L. celebra su historia y reafirma sus ideales

A.N.I.M.A.L. son las siglas para “Acosados nuestros indios murieron al luchar”. El grupo irrumpió en 1992 con la premisa de cantar sobre los pueblos originarios de Latinoamérica y denunciar el destrato hacia sus habitantes. Toda su obra, atravesada por el hardcore y el nu metal, habla de la defensa y la valoración de las etnias y razas de todo el continente.

Este nuevo álbum es una selección de 15 piezas musicales destacadas de toda su carrera. Para este trabajo Andrés Giménez (voz y guitarra), Marcelo Castro (batería) y Cristian Lapolla (bajo) se unieron a artistas de diferentes generaciones y estilos como Lula Bertoldi, Juanes, Los Auténticos Decadentes, Bunbury, Draco Rosa, Lali Espósito, Gustavo “Chizzo” Napoli, Alex Lora, Abel Pintos, Andrés Calamaro, León Gieco, Rubén Albarrán, Roco Pachukote, Neo Pistea, CA7RIEL, Santiago Cruz, Matamba, Lucybell, Alejandro Lerner y Agarrate Catalina.

“Es hermoso haber logrado este álbum con semejantes amigos. Todos respondieron ‘por supuesto que sí' al llamado del teléfono”, contó Andrés Giménez, único miembro presente desde los inicios del grupo y también integrante del súper grupo De La Tierra con el que sigue hasta el presente.

Para poder lograr este trabajo, Giménez confesó no haber contado ni un solo detalle a la discográfica hasta que el mismo estuvo terminado. “Yo no quería que ellos sepan y participen pero por una cuestión de honestidad”, afirmó.

Eso se debe a que él quería que el trabajo sea lo más sincero posible y, además de celebrar a la banda y su música, sea una celebración a la amistad. “A cada uno de estos artistas los llamé yo por teléfono y todos respondieron. Fue un compromiso de amistad, no estuvo pensando en ningún momento por el lado de: grabemos una canción con Lali o Juanes porque nos van a seguir sus seguidores, para una banda como A.N.I.M.A.L. sería una estupidez pensar de esa forma. Para mí es primordial hacer cosas con gente con la que me siento bien y que ellos se sientan bien conmigo. Lo hice desde la amistad”, aseguró.

Con muchos de los artistas se pudo grabar en vivo porque estuvieron presentes en el estudio, pero quienes estaban de gira participaron de forma remota pero con el mejor espíritu de colaboración. “Todos tenían un compromiso tan lindo con el proyecto. Les mandaba la idea que yo tenía en la cabeza pero les decía que hagan lo que quieran. Al terminar y ver la lista dije: ¡guau!, todo lo que soñábamos estaba hecho realidad”.

La apertura de A.N.I.M.A.L.

Sonoramente, el álbum es para él un abanico de dos extremos: “fue trabajado desde el lado más íntimo y acústico hasta el lado más pesado, con máquinas y programaciones”, dijo respecto a la propuesta musical de estas versiones.

“A mí me parecía que la celebración más linda que le podíamos dar a A.N.I.M.A.L. era justamente hacer reversiones respetando las originales, porque es imposible comparar. Entonces lo que hicimos fue dar una vuelta de rosca en el sentido de la apertura y de seguir compartiendo música, como siempre lo hicimos”, señaló.

En ese sentido recordó dos ejemplos: “En el disco ‘Poder latino’ (1998) grabamos la samba ‘Cinco siglos igual’ de León Gieco. En el año 1999 en ‘Usa toda tu fuerza’ grabamos con Lemmy Kilmister de Motörhead el tema ‘Highway to Hell’ de AC/DC. Entonces esto no es algo que hacemos recién ahora, siempre lo hicimos”, reconoció acerca de las fusiones.

“Para nosotros hubiese sido más fácil festejar con artistas de metal, pero quería esto porque también es lindo seguir rompiendo esquemas en un mundo separatista, odioso, de revancha, de haters; es lindo poder mostrar que la música va más allá de los estilos, la música es música, te puede gustar o no. Me gusta el desafío de jugar con las cosas que están fuera de lo premeditado o establecido, con el asombro, lograr amor o irritación. La participación de los invitados hace que las canciones brillen de otra forma. Es no caer en lo mismo. Es seguir hurgando y buscando”, profundizó.

Un grupo comprometido

Además de cumplir sueños y hacer música, el grupo tuvo en claro desde sus inicios que sería lo más frontal posible respecto a sus ideales políticos y sociales. Justamente, decidieron lanzar este nuevo álbum el 12 de octubre, fecha en que se recuerda la llegada a América del navegante Cristóbal Colón.

“Pero en realidad ese es un día triste, es el primer día de esclavitud latinoamericana, no es conmemorativo de la raza o como en Estados Unidos lo llaman el día de Cristóbal Colón, que es una aberración. Se tendría que llamar: el día que tenemos que pedir perdón a todas las reales etnias que vivían tranquilas en esta parte del continente”, sentenció. Con esta intención, el primer corte promocional fue “Solo por ser indios”, junto a Juanes.

Señaló que le da “tristeza” escuchar las primeras canciones de su banda y notar que lo que denunciaban sigue igual o peor. “Es triste porque cuando las escribimos creíamos y soñábamos con un cambio de mentalidad y actitud hacia las comunidades indígenas latinoamericanas. Me doy cuenta que cada vez es peor. Si antes había poco respeto ahora hay cero respeto. Se los trata como basura y no está bueno, a nadie hay que tratar así, y menos sacarles la posibilidad de mantener su identidad, su lengua, su forma de vivir, de pensar, su tierra”, manifestó.

Añadió que es lamentable “que los gobiernos, los poderosos, los políticos, la gente que tiene mucho dinero en este mundo siga como castigando a esta gente que no les hace absolutamente nada”.

Giménez planteó que “los gobiernos de Latinoamérica, que tanto hablan de unidad y de revolución, de raíces propias, tienen presidentes que se muestran como combativos, obreros, pero ninguno vive en una choza, son multimillonarios, son defensores indigenistas con un Ferrari en la puerta y un departamento de 5 millones de dólares”.

Al respecto y desde su lugar, Giménez dijo que la banda hace lo que puede hacer, que es llevar todas estas problemáticas “a canciones, a charlas y tenerlo presente” porque “ninguno de nosotros tiene ni el poder político, ni el poder de decisión, ni el poder económico para hacer algo, pero está bueno que lo podamos hacer por lo menos con la voz”.

La música en el presente

Mientras puedan, los músicos de A.N.I.M.A.L. seguirán tocando en concordancia con sus ideales y luchando por crear conforme a sus visiones, disfrutando del camino recorrido. “Es hermoso poder festejar 30 años de carrera recordando todo lo pasado, cómo fuimos creciendo, abriéndonos un camino. Es increíble encontrarte con las ganas de seguir tocando, componer, sacar un disco y compartir música con amigos como lo hicimos ahora”, indicó.

Giménez rememoró también el comienzo, donde compartía la banda con Aníbal Alo y Marcelo Corvalán, la pausa y la reestructura junto a Lapolla y Castro. “En toda familia hay discusiones, se va uno, vuelve otro. Con la banda hemos pasado por un montón de cosas. Lo que sí siempre tuvimos en claro es que teníamos que ser honestos con lo que hacíamos. Cuando no lo sentimos fue cuando nos separamos, cuando lo sentimos nuevamente, volvimos. Lo que rescato siempre es el compromiso y la verdadera identidad como banda”, puntualizó.

Ahora se preparan para iniciar una gira de celebración que comenzará con un show el 19 de marzo en Vorterix, un importante espacio de Buenos Aires. Esperan, por supuesto, llegar a Paraguay.

“Conozco mucha gente de allá. Paraguay es un país hermosísimo que siempre nos ha tratado muy bien. No fuimos tantas veces con A.N.I.M.A.L. pero yo fui también cuando toqué de soporte de Metallica con De La Tierra en el Jockey Club, fue increíble, así que sí o sí este año vamos a ir”, resaltó.

Anticipó que el show que están preparando “va a estar buenísimo porque el disco es para disfrutarlo en vivo”. “Si Dios quiere estaremos por Paraguay para celebrar”, cerró.