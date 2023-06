Banda de la Policía Nacional ofrece concierto con director e invitados de EE.UU.

Obras de Mozart, Rossini, Copland y otros compositores se podrán escuchar en el segundo concierto de temporada de la Banda de Músicos de la Policía Nacional. El concierto comenzará a las 20:30, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) y será en el marco de los festejos del aniversario del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol).

El oboísta, compositor y director estadounidense Robert “Bob” Herman tomará la batuta de la Banda de Músicos de la Policía Nacional, para este concierto que contará además con la participación de los músicos estadounidenses Gene Rauscher en la percusión, Thomas Bruce en la trompeta y el solista de fagot Robert Carter.

El programa estará conformado por obras como la Emperata Overture, de C.T. Smith; Carmina Burana, de Carl Orff; el Concierto para fagot Nro. 1, de W.A. Mozart; Pageant, de V. Persichetti y Folk Song Suite, de Vaughan Williams.

Igualmente se podrá escuchar el final de William Tell, de William Tell, de G. Rossini; Shenandoah, de Frank Ticheli; Los 7 Magníficos, de E. Bernstein; Shaker Melody, de Aaron Copland entre otros. En tanto, el ensamble de metales presentará las obras He’s Got the Whole World in His Hands, junto a Fanfare for the Common Man, de A. Copland y Trumpeter’s Lullaby, de B. Holiday y L. Anderson.

“Les prometo belleza y también diversión. No van a faltar algunas bromas y risas durante este concierto junto a una maravillosa banda”, señaló Herman.

“Sinfonía Divertida” con la OSCA

Por su parte, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) llevará este martes su “Sinfonía Divertida para niños de 0 a 99 años” al tinglado del colegio Verbo Divino (Mayas y William Richardson), a partir de las 20:00. El concierto será el segundo del ciclo Cultura en los Barrios 2023, con acceso libre y gratuito.

Bajo la dirección de José Miguel Echeverría, la OSCA presentará como solistas a los cantantes Glenda Campos y Hugo Valenzuela, a María Victoria Goydy en el violonchelo y a Marcos Lucena en el arpa paraguaya.

El programa ofrecerá obras clásicas como el primer movimiento de la Sinfonía N° 5 de Beethoven, el preludio de la suite “Holberg”, de Edvard Grieg y la Danza ritual del fuego, de Manuel de Falla. También presentará una selección de música paraguaya con obras como “Mi oración azul”, de Herminio Giménez; “El arpa y la polka de mi tierra”, de Marcos Lucena y “Voy gritando”, de Luis Alberto del Paraná y Julio Jara.