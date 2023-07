Morat vuelve a Paraguay: fecha, lugar y entradas

Morat, luego de su primer concierto en nuestro país, hace cuatro años y con entradas agotadas, la banda que conquistó a un público vuelve en el marco de su gira “Si ayer fuera hoy”. La larga espera de este regreso a nuestro país terminará el próximo 27 de octubre en el Jockey Club.

Esta gira es homónima al cuarto álbum de Morat que contiene sus últimos singles como “Llamada perdida”, “París”, “Salir con vida”, entre otras canciones que vienen a presentar en vivo. Además, no faltarán sus reconocidos éxitos en una noche que promete desatar nuevamente la euforia de sus fanáticos paraguayos.

La agrupación conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas no para de crecer. Con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, Morat pisa fuerte en la escena musical. Tras el lanzamiento a finales del año pasado de este cuarto álbum, en lo que va de 2023, la banda viene presentándose en escenarios de toda Latinoamérica y España.

Cabe destacar que en alusión a este cuarto trabajo discográfico, la banda expresó en sus redes: “Si ayer fuera hoy, la grandeza de los artistas estaría en sus conciertos, no en sus redes sociales”. Pero no todo fue críticas hacia la industria actual y agregaron: “Si ayer fuera hoy, la música en español no se oiría en tantos lugares del mundo, y en ese sentido, si ayer fuera hoy, tal vez no estaríamos aquí”.

Sobre las entradas

Las entradas para el concierto ya se encuentran en venta en todos los puntos de Ticketea. Hay una fase de preventa exclusiva para clientes Itaú con precios como G. 151.200 (Platea), G. 201.600 (Campo General), G. 352.800 (Campo VIP), G. 453.600 (Preferencia), G. 554.400 (Bronce A y B), G. 680.400 (Platea Lateral A y B), G. 756.000 (Platea Central), G. 861.840 (Oro lateral A y B), G. 957.600 (Oro Central), G. 1.360.800 (Platino Lateral A y B), G. 1.512.000 (Platino Central) y G. 2.520.000 (Lounge Experience).

Agotado este lote exclusivo se pasará a la siguiente etapa, que será la de venta general con costos desde Gs.168.000, y así sucesivamente hasta llegar a su precio final.

Este concierto es un evento para toda la familia. Menores hasta 8 años cumplidos no abonan el ingreso en sectores Campo Vip, Campo General y Platea, acompañados de su adulto responsable con entrada.