Ensamble Palito Miranda presentará su primer álbum en formato vinilo

El Ensamble Palito Miranda celebrará con este concierto el lanzamiento del álbum en homenaje al artista que da nombre al grupo, pero esta vez en formato vinilo. Este hecho marca también la presentación del sello discográfico Polka Blue, que representa también el nacimiento del primer sello discográfico de jazz y música instrumental paraguaya en el país.

La agrupación está integrada por Víctor Morel (batería y dirección), Tato Zilli (bajo eléctrico), Víctor Scura (piano), Bruno Muñoz (saxo tenor), Oliver Duarte (saxo alto), Rudi Elías (saxo tenor), Jonathan Piñero (trompeta) e Iván Paredes (trombón). La formación original incluye a la saxofonista Lucero Núñez, quien se encuentra de viaje.

Los músicos interpretarán temas que integran el álbum en homenaje, el cual incluye un repertorio que caracteriza la influencia artística del maestro Palito Miranda, donde el jazz y la música instrumental paraguaya y brasilera están muy presentes.

En ese sentido, interpretarán las obras del álbum como “Che trompo arasa”, “Paraguay Blues” y “Rhapsody in Blue”, todas con arreglo de Palito Miranda; “Polka Blues”, con arreglo de Celso Joabe; “It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)” (arreglo de Germán Lema); “Melancia” (arreglo de Bruno Muñoz); “Moonlight Serenade” (arreglo de Óscar Aldama) y se unirá al repertorio un arreglo nuevo de Celso Joabe para “Carola”, de Lobito Martínez.

Una ocasión única

El baterista, productor, gestor cultural y ahora director del sello Polka Blue, Víctor S. Morel, expresó que la de hoy será una noche “sin duda histórica”. Para el artista, el concierto representa también una celebración al “crecimiento de la gran escena del jazz paraguayo a través de la figura del maestro Palito Miranda”.

En ese sentido, recordó que Miranda tuvo una carrera muy destacada en el Brasil, donde fue docente del prestigioso Conservatorio de Tatuí. Allí también dirigió a la big band de estudiantes y, desde su posición privilegiada, “pudo lograr un fluido intercambio educativo entre músicos y estudiantes del Brasil de Paraguay”.

“Estoy muy emocionado con esta fecha ya que se cumplen dos grandes sueños, primero como un amante del vinilo, el hecho de poder lanzar en este formato hoy en día y con este proyecto que integran nueve de los mejores músicos de la escena nacional, es muy significativo, más aun, en el contexto en el cual lo estamos presentando, como homenaje a un gran maestro del jazz paraguayo”, subrayó.

El otro sueño, es dar pie al nacimiento “del primer sello de jazz paraguayo llamado Polka Blue junto a David Messina (productor), el cual esperamos siga impulsando desde un ramo importantísimo dentro de la naciente industria musical nacional que es la gestión discográfica, para seguir acrecentando la gran calidad interpretativa del jazz nacional bajo la grabación de materiales discográficos”.

El álbum estará disponible mañana en el hall del teatro a un costo de G. 250.000. No obstante, se puede pedir también escribiendo a las redes sociales de Síncopa Producciones o Ensamble Palito Miranda o al WhatsApp (0981) 980253.

La grabación de este disco fue realizada en el año 2022 gracias al apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), llegando a salir en ese entonces también en formato CD.