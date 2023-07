Murió Tony Bennett, el legendario cantante estadounidense

La representante de prensa Sylvia Weiner confirmó la muerte de Tony Bennett a The Associated Press y comentó que ocurrió en su ciudad natal de Nueva York. No se especificó una causa particular, aunque a Bennett se le había diagnosticado la enfermedad del Alzheimer en 2016.

Bennett, el último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, solía expresar que su aspiración de toda la vida era crear “un repertorio de éxitos en vez de discos de éxitos”.

Lanzó más de 70 álbumes, lo cual le hizo ganador de 19 premios Grammy competidos, todos menos dos una vez cumplidos los 60 años, y disfrutó del profundo y perdurable afecto de sus seguidores y otros artistas.