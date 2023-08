Video: José Luis Perales desmiente rumores sobre su muerte

La noticia de la supuesta muerte de José Luis Perales irrumpió con fuerza este lunes a través de las redes sociales. Varios medios se hicieron eco de que el artista, que ha entregado al mundo grandes éxitos como “¿Y cómo es él?”, “Que canten los niños”, falleció a los 78 años a causa de un infarto. Pero fue el mismo cantante el encargado de ponerle un punto final al bulo.

“Ante los rumores... Os mandamos un saludo enorme desde Londres”, señaló la cuenta oficial de Twitter de José Luis Perales, adjuntando un video donde se lo ve en una calle de la capital inglesa.

“Hola amigos, os hablo desde Londres. Un sitio precioso, un lugar maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto”, expresó el artista.