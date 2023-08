Lucas Sugo traerá baile y emociones al SND Arena

“Muchas emociones para que la gente disfrute de principio a fin el espectáculo”, prometió el cantante Lucas Sugo en relación a lo que será el concierto que ofrecerá el viernes 8 de septiembre a las 21:00 en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

En los últimos años, el artista oriundo de Tacuarembó fue forjando una relación cada vez más estrecha con el público paraguayo. En este sentido, Sugo señaló que al principio notaba que era mucho por la canción “Hechicera”.

“Y después esa canción nos permitió conocernos y ahí se empezó a estrechar un lazo de cariño, de afecto y de amistad que me pone muy feliz. Por eso la emoción y la ansiedad de ya estar ahí, compartiendo música y emociones con todos los hermanos paraguayos”, agregó.

En relación a esta nueva visita a Asunción, señaló que su repertorio incluirá canciones con mucho ritmo para bailar, así como “otras canciones que llegan al corazón”.

También anunció un importante despliegue de efectos visuales y pantallas contextualizadas con cada segmento del show, en el que estará acompañado por toda su banda.

Sello cultural

Lucas Sugo recordó que en una de sus visitas al país, cuando estaba viajando por el interior pidió escuchar la radio para disfrutar de la música paraguaya, que también ha sido parte de su historia.

Cantando unos versos de “Recuerdo de Ypacaraí” afirmó que estas canciones “hacen parte de Paraguay, pero también hacen parte de Latinoamérica”.

Celebró además que la guarania esté postulada ante la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. “Está muy bueno y tiene que ser así. La guarania es marca registrada cultural del Paraguay pero for export (para la exportación). Te lo comento yo, un uruguayo, que realmente recibo la guarania de Paraguay y la disfruto porque también es parte de mi formación como músico”, expresó.

¿Se viene la serie?

Consultado acerca de la posibilidad de que su historia pueda ser plasmada en una serie de televisión, Sugo afirmó ha tenido algunas reuniones y es un proyecto para un futuro no muy lejano.

¿Y qué momentos de su vida no podrían faltar? Ante esta pregunta, recordó que este año tuvo la posibilidad de actuar en el estadio Centenario de Montevideo.

“Es lo máximo que le puede pasar a un artista ¿no? Llegar al estadio de su país, con la orquesta filarmónica detrás, fue una cosa soñada”, expresó.

Afirmó que entre las cosas más especiales de su vida también están el nacimiento de sus hijos y sus inicios cantando en las escuelas rurales junto a su madre.

“Mi madre es maestra y yo iba muy chiquitito a escuelas de campaña, íbamos y entrábamos en caminos a caballo y todas esas cosas que hacen parte de mi niñez y que las tengo en el fondo del corazón”, comentó.

Agregó que era un niño soñando con algo que “veía muy lejos”. “Yo vivo en el interior de Uruguay, no vivo en Montevideo y las grandes oportunidades están en la capital, entonces para mí, para ese niño cantor lo veía casi imposible”, subrayó.

No obstante, celebró que antes de la palabra imposible estaba el casi. “Gracias a ese casi es que seguí peleando, luchando en buena ley y con buenas armas para que se realizara este sueño”, acotó.

Comentó además que por aquellos años recurría a un palo de escoba para practicar en su casa los acordes de guitarra que aprendía en una escuela pública de iniciación musical.

“Siempre tuve el apoyo de mamá, desde los ocho años empecé a concursos de canto. Me iba muy bien, me iba muy mal también”, afirmó Sugo. En este sentido, reivindicó la importancia de señalar que a veces las cosas se te dan y otras veces no, pero que hay que seguir intentando y perseverando.

A los 14 años, con una autorización oficial firmada por su madre, Lucas comenzó su carrera profesional en la música y comenzó a cantar en los bailes.

“Mucha agua pasó bajo este puente pero estoy muy feliz por todo ese apoyo que tuve desde siempre y principalmente de mamá”, agregó el cantante de 45 años, que ha conquistado al público con canciones como “Cinco minutos”, “Amiga” y más.

Las entradas para el concierto están a la venta en Red UTS con precios que van desde G. 90.000 a G. 560.000. El VIP Primera Fila ya está agotado.