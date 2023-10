Gloria Estefan prepara un musical inspirado en la Orquesta de Cateura

“Estoy muy entusiasmada de anunciar que estoy escribiendo la letra y música para un musical original junto a mi hija, Emily”, escribió ayer Gloria Estefan en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotografías del encuentro con los integrantes de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. En dicha publicación anunció que la obra se titula “Five Notes” (Cinco notas).

Estefan detalló además que el libreto del musical fue escrito por Karen Zacarías y será dirigido por Michael Grief. “Nos sentimos afortunados de tener a Ken Cerniglia de dramaturgo y Alex Lacamoire, estoy feliz de anunciar, será nuestro director musical”, añade la publicación de la artista.

“Five Notes (Cinco notas) fue inspirado por la Orquesta de Reciclados de Cateura. Tuvimos la increíble suerte de conocerlos y poder contarles sobre el musical. Basado en el documental ‘Landfill Harmonic’ es una historia que celebra el poder de la música, la resistencia y comunidad”, añadió Estefan.

También afirmó que están “comenzando el proceso” de este musical. Por su parte, la Orquesta de Cateura detalló a través de sus redes sociales que durante su encuentro con la cantante de “Conga” y “Mi Tierra”, estuvieron grabando en los estudios de Emilio Estefan “el sonido de los instrumentos reciclados que serán incorporados al musical”.

El equipo de “Five Notes”

Karen Zacarías es una destacada dramaturga que ha escrito premiadas obras como “The Book Club Play”, “Just Like That” y “Mariela in the desert”. En tanto, el director Michael Grief ha sido nominado cuatro veces al premio Tony y dirigido destacados musicales como “Rent”, “Next to normal” y “Dear Evan Hansen”.

Ken Cerniglia también cuenta con una destacada carrera en el teatro musical, siendo el dramaturgo de “Hadestown”, una obra ganadora de 8 premios Tony. En tanto, el compositor Alex Lacamoire ha sido un cercano colaborador de Lin-Manuel Miranda en obras como “In The Heights” y “Hamilton”, también fue supervisor musical de “Dear Evan Hansen”.

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura actualmente se encuentra realizando una gira por Estados Unidos, que se inició el pasado 20 de septiembre en Annapolis, Maryland y culminará este lunes 9 en la ciudad de Weston, Florida. Durante esta gira, la agrupación realizó presentaciones en Nueva York, San Francisco, Durham, entre otras localidades.