Voces de mujeres sonarán en el Este

En esta ocasión se presentarán las cantantes Milena Franco, Belén Benítez, Magalí Díaz y Raquel Medina. También actuarán Gloria Faviana Piñánez, Alma Paredes, Soleil Arguello, Nataly López, Melody Cecilia Sosa y el Ballet Folclórico de la Comuna de Ciudad del Este.

Como invitadas especiales estarán Cristina Bitiusca, Melissa Hicks y Susana Zaldívar. La dirección orquestal estará a cargo de los músicos Wilson Paredes y Osvaldo Sosa.

El público disfrutará de un variado repertorio, con obras como “Soñaremos como ayer”, de Marco de Brix; “Mujer paraguaya”, de Frutos Pane y Juan Carlos Moreno; “Con te partirò”, de Francesco Sartori; “Che pykasumi”, de Emilio Valiente, José Asunción Flores y Eladio Martínez.

Asimismo, sonarán clásicos internacionales como “New York, New York”, “I Will Survive”, “Stand by Me”, entre otros.