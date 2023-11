Canciones de musicales y sinfonía de risas se presentarán en conciertos gratuitos

“Estamos cumpliendo 37 años años y la mejor forma que pudimos pensar celebrar es haciendo un concierto”, señaló Stael Ruffinelli de Ortiz, con relación al espectáculo “Musicals in concert” que presentarán hoy junto a los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). Será a las 20:00 en el Teatro “Agustín Barrios” del Centro Paraguayo Japonés (Julio Correa y Domingo Portillo).

En este concierto presentarán canciones de los musicales más relevantes que han puesto en escena desde el año 1989. Entre estos se encuentran “Les Miserables”, “West Side Story”, “Wizard of Oz”, “Into the Woods” y “Fidler on the Roof”.

Bajo la dirección musical de Kathryn Kasper, el concierto presentará en escena a Juan Manuel Acevedo, Rossana Barreto, Sara Benitez, Angel Leguizamón, Sergio Marcos y José Mongelós. También estará un coro conformado por Rodrigo Aveiro, Christian Díaz, Ayesha Mojoli, Daniel Mojoli, Osvaldo Molinas, Thalia Montes, Carolina Ortiz Ruffinelli, Luis María Peña, Carlos Perasso, Solana Rodríguez y Sebastián Wehrle Ferreira.

Bajo la batuta de Héctor Ramírez, los músicos de la OSN acompañarán estas interpretaciones, las cuales estarán conectadas a través de una narración de Arlo Kasper.

Stael Ruffinelli también señaló que incluirán temas de “Phantom of the Opera”, ya que es el musical que les gustaría llevar a escena próximamente. “Estamos con esa idea, por eso vamos a cantar dos canciones. Estamos viendo la cuestión de los derechos”, señaló.

El concierto tendrá una duración de una hora. El acceso será libre y gratuito, pero los lugares se pueden reservar al (0986) 252-529. También se pueden hacer reservas al siguiente enlace https://forms.gle/jfUKwGzT9jqGzjHTA.

“Sinfonía de risas”, con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional

“Sinfonía de risas” se titula el concierto que ofrecerá hoy la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, a partir de las 20:30 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, con acceso libre y gratuito.

Bajo la dirección del maestro Óscar Barreto, la agrupación presentará una selección de temas que van desde la elegancia de “Carmen” a la diversión de “Looney Tunes”, en un ambiente festivo.

El programa incluye obras de diversos compositores como Leroy Anderson, Johannes Brahms, Edvard Grieg, Vittorio Monti, Leonard Bernstein y Félix Pérez Cardozo.

El espectáculo contará además con la participación de las sopranos Gloria del Paraguay e Isabella Apunte, y el tenor Jesús Ayllón.