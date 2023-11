Filó Machado y su amor desmedido por la música

“Es la primera vez que voy a Paraguay, estoy muy ansioso, quiero conocer bien a la gente, la vida allá, estoy muy contento”, comenzó diciendo Filó Machado desde su estudio en São Paulo, unos días antes de volar para Asunción, ya que también hacía solo unos días que había llegado de una gira sin parar por varios países de Europa.

Lea más: Drag queens nacionales llegan al Teatro Latino con “Glam Horror Show”

Así es la vida de este cantante, compositor, multiinstrumentista, arreglista y productor que viene abrazando sus sueños con la música desde muy pequeño, de cuando su padre le tenía en un brazo y en otro a la guitarra. De ese modo el niño Filó empezó ya a aprender sus primeras notas, además de beber todo lo que escuchaba de su familia, un grupo humano muy musical.

Nacido en Ribeirão Preto, São Paulo, ya a sus 10 años comenzó a actuar tocando con grupos de baile. Sin darse cuenta, pronto ya estaba integrando otros grupos para plasmar su talento.

Así, con más de 60 años de carrera, más de una decena de discos grabados, premiado como Mejor Autor/Compositor en los Professional Music Awards 2017 y con una nominación al Grammy Latino, recibió también el título de “maestro de la música”.

Entre discos y escenarios, realizó obras con nombres como: Michel Legrand, Jon Hendricks, Silvain Luc, Dory Caymmi, Gal Costa, João Donato, Raul de Souza, Kenny Barron, Joyce Moreno, Arismar do Espírito Santo, Leny Andrade, Os Cariocas, Tetsuo Sakurai, Hermeto Paschoal, Andreas Oberg, John Patitucci, Cesar Camargo Mariano, Djavan, Jorge Vercillo, Rosas Passos, SWR Big Band Stuttgard, Warvey Waynapel y muchos otros.

“Así llegamos hasta este momento de mi vida en que estoy muy feliz. Acabo de llegar de una gira por 20 días en Europa donde visité Letonia, Lituania, Alemania, Francia, Italia, Portugal y España. Todo el día tocando, comiendo, volviendo a la cama y para el aeropuerto. Todos los días así”, dice con una gran sonrisa y sin que ese trajín le pese a sus 72 años.

Ese mismo espíritu es el que traerá al festival Asujazz, donde según anticipó tocará composiciones originales y algunas obras creadas en colaboración con otros artistas. Además, resaltó que en su banda lo acompaña su nieto Felipe Machado, de 20 años.

La música como motor de vida

Al poco tiempo de hablar con él uno puede intuir que Filó traspira música y que, así como dice, no le pesa andar a las corridas porque todo lo que hace lo hace por amor. “Soy un ser humano muy enfocado en la música, en el arte. Tengo un profundo amor por esto”, explica el artista quien el 13 de septiembre perdió a su esposa, pero una semana después ya tenía que estar de nuevo de gira.

Pero es la música la que sostuvo a Filó en ese momento difícil, porque es todo lo que tiene. “También la comunicación con el público es muy importante para continuar enfocado y trabajando, cantando, pensando en que el entretenimiento llega a las personas con mucho amor. Ahora pasaron dos meses de su muerte y estoy yendo para Asunción con toda la expectativa de llegar y estar con las personas, eso me gusta mucho, conocer, hablar, conocer la comida”, dijo entre risas.

Además, dijo estar muy feliz de tener la oportunidad de aprovechas las redes sociales, algo que le permite hablar “con mis muchos amigos que tengo en todas partes del mundo”. En ese sentido, subrayó que la comunicación tanto entre artistas como con el público “es algo muy importante; me gusta mucho compartir”.

Y aunque Filó tenga momentos en que no está sobre un escenario o tocando un instrumento, se conecta con la naturaleza. Pero al final, todo deriva en música. “Cuando no estoy con el instrumento me paseo por la naturaleza y percibo sonidos diferentes, de distintas tonalidades. Todo eso entra a mi espíritu y de ahí después compongo muchas cosas y soy muy feliz, esto me hace muy bien”, afirma.

Música ligada a la libertad

Así como Machado aprovecha todo lo que le rodea para crear, también es muy crítico con lo que le disgusta. No desaprovechó el tiempo para opinar que espera que el candidato Sergio Massa gane las elecciones presidenciales argentina y que no avance la propuesta de Javier Milei. “Mi cabeza no acepta ese retroceso de inteligencia, de costumbres, todo, esa anticultura”, dijo sobre el último candidato.

Asimismo, señaló que en su país están viviendo “un momento muy bueno, porque la cultura comienza a ser vista de nuevo”, dijo pensando en el gobierno de Lula Da Silva y reprochando al anterior, de Jair Bolsonaro. “Cuatro años pasamos cosas feas, fue un sufrimiento muy grande, pero gracias a Dios estamos en buen camino, porque este presidente que tenemos de nuevo ahora es un fervoroso amigo de Chico Buarque, Taiguara, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos grandes artistas, entonces él siempre apoya la cultura, pero el otro (ex presidente) odiaba esas cosas. Es educación la cultura, ahora espero que la Argentina vaya por ese camino”, menciona con seguridad.

En ese sentido, también analiza que el arte en general y en su caso la música lo acercan más a la libertad que anhela. “La política hoy es muy radical y también no da chance al diálogo porque todos están todo el tiempo gritando, es una confusión, así no hay posibilidades de comunicación. No concibo cosas radicales, entonces espero llegar a un paz y tampoco quiero estar ofendiendo gente, no tiene sentido”, plantea.

Además, subraya a la educación como herramienta fundamental hacia nuevos mundos. Recordó incluso que en su niñez una maestra les había enseñado de historia y sobre los guaraníes, llegando a mostrarles cómo contar hasta diez. “Espero que esta vez alguien me vuelva a enseñar eso, quiero grabar y tener conmigo para hacer alguna canción, mezclar con mi portugués, saciar mi curiosidad”, menciona siempre con un gran respeto hacia nuestro país, porque para él no hay nada peor que “el racismo maldito y el demonio de la ignorancia”.

Cierre del Asujazz

El Asujazz finaliza este viernes 10 de noviembre luego de venir ofreciendo conciertos protagonizados por artistas internacionales y de la escena local en diversos escenarios, desde el pasado domingo, además en homenaje al recordado bajista paraguayo Nene Salerno.

Las actividades de hoy comenzarán en el populoso Mercado Nº 4 de Asunción, ya que desde el mediodía recibirá al cuarteto de blues luqueño Versión Palma Loma. El escenario será en las inmediaciones de Battilana c/ Rca. de Colombia (frente al local Manal). En paralelo al show, el artista Alejandro Ayala Pastore pintará en vivo.

La jornada central será luego en la ex Estación Central del Ferrocarril de Asunción (Eligio Ayala y Antequera). La programación iniciará con el CCPA Jazz Quintet, integrado por Paula Rodríguez (contrabajo), José Burguez (batería), Jonathan Piñero (trompeta), Lucero Núñez (saxo) y Víctor Álvarez (piano). El repertorio de la agrupación incluye elementos importantes componentes de la cultura popular norteamericana a lo largo de la evolución del jazz.

Seguidamente sube a escena Nico Cañete Grupo, quien fusiona géneros como el flamenco, el jazz y la música africana con la música paraguaya. Estará en escena con Giovanni Primerano, José Burguez, Amira Isabel, Nico Vera y Flor Giménez.

Fusionando lo mejor de diversos géneros y culturas, llega la actuación del pianista holandés de renombre internacional Mike del Ferro Trío en Paraguay, que promete ser una experiencia musical inolvidable en compañía de Flavio Romero (Argentina) y Víctor Morel (Paraguay).

También estará presente Andrea Valobra para mostrar las canciones de su último álbum “La chica que grita - Capítulo 1″ donde explora el jazz, luego de haber pasado por diferentes géneros como el rock, el pop y el soul.

Completa el cartel la presencia internacional de la española María Toro, quien ha conseguido combinar sus dotes de compositora con un alto nivel de arreglos y producción.