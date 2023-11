Asujazz ofrece una noche al calor de la música y el encuentro

El pianista neerlandés Mike del Ferro, acompañado por el contrabajista argentino Flavio Romero y el baterista paraguayo Víctor Morel, fue el encargado de dar apertura a la última jornada del festival Asujazz. El virtuoso músico, que celebró estar por primera vez en Paraguay, ofreció un variado repertorio con composiciones de Duke Ellington y Miles Davis, además de una balada de un compositor de su país y un cruce muy especial entre el jazz y la ópera.

Mike del Ferro Trío también presentó una sentida balada compuesta por el pianista en homenaje a un amigo fallecido y otra animada composición del músico que fue inspirada durante un viaje a Senegal, basada en un ritmo de dicho país africano.

El CCPA Jazz Quintet, encabezado por la contrabajista Paula Rodríguez, apostó a un repertorio de jazz tradicional. Con fuerte presencia del saxofón de Lucero Núñez y la trompeta de Jonathan Piñero, la agrupación rindió homenaje al compositor y saxofonista estadounidense Wayne Shorter, fallecido a principios de este año.

Luego ofreció un formato trío con el contrabajo, el piano de Víctor Álvarez y la batería de José Burguez, para después como quinteto rendir un homenaje a Nene Salerno con una composición de Jaco Pastorius.

El conjunto encabezado por el contrabajista paraguayo Nicolás Cañete trajo un aire fresco al festival, con las interpretaciones de los cantantes Nico Vera y Flor Giménez. La “Carola”, de Jorge Lobito Martínez, se hizo presente en el repertorio y luego dio paso a composiciones propias de Cañete en las que se amalgaman varios estilos como el flamenco, la guarania y el tanguillo español. Estas últimas contaron con el notable talento de Amira Isabel en la voz y la danza flamenca.

La cantante Andrea Valobra ofreció una gran presentación acompañada por Víctor Morel en la batería, Paula Rodríguez en el contrabajo y Víctor Scura en teclados. La artista lució su amplio registro y su técnica vocal en canciones propias como “Poco a poco” y “Algo más”, además de entregar versiones en español de clásicos como “Cry me a River” y “All of me.”Esta última también tuvo una adaptación al guaraní.

A este repertorio sumó una versión en inglés de la guarania “Mis noches sin ti”, titulada “My nights without you”, que fue ovacionada por el público. Valobra dejó todo en el escenario con “Georgia on my mind”, para luego cerrar su presentación con “Juana”, en medio de los aplausos de la gente que a esa hora prácticamente colmaron el sitio.

El sabor de la música popular brasileña llegó de la mano del guitarrista Filó Machado y su conjunto que trajo al Asujazz la alegría de la samba. El artista brasileño presentó algunas composiciones propias, en un formato de sexteto con batería, dos guitarras, bajo eléctrico, saxo y piano. Con su contagiante ritmo puso a bailar a parte del público y también invitó a los presentes a realizar unos juegos vocales, tras corear la célebre “Mais que nada”.

En escena, Filó Machado estuvo acompañado por su nieto Felipe Machado, quien también canta y ejecuta la guitarra. El joven músico también presentó sus propias composiciones, siguiendo así la senda de su gran herencia musical.

Ya cerca de la medianoche llegó el turno de la española María Toro, que trajo al Asujazz la música de su tierra en una notable fusión con el jazz. Con su flauta traversa, la artista exploró las posibilidades sonoras de este instrumento, incorporando también algunos efectos electrónicos. La artista estuvo acompañada en piano por David Sancho, Toño Miguel en el contrabajo y Naima Acuña en la batería.

“Me gusta el folclore de todo el mundo”, expresó Toro, quien ha vivido en diversos países pero no olvida las raíces de su Galicia natal, al traer su música al escenario. La artista española también ejecutó la pandereta y cantó antes de cerrar su presentación ante ya una audiencia bastante reducida en cantidad, pero que celebró y aplaudió de pie la propuesta.