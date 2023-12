The Cure agradeció en guaraní a sus fans en Paraguay

La banda británica The Cure tuvo su paso en el multitudinario festival Primavera Sound durante una noche a puro show y rock. Subió al escenario el viernes para el cierre del evento.

El líder Robert Smith ofreció temas clásicos como “Lovesong”, “Just Like Heaven”, “In Between Days”, “Lullaby”, entre otras canciones, que pusieron a cantar y bailar al público. Uno de los momentos más mágicos se vivió en “A forest”, con una suerte de duelo entre Smith en la guitarra eléctrica y Simón Gallup en el bajo, que el público acompañó.

Cerca de 10.000 personas asistieron al Parque Olímpico para disfrutar de este show que, pese al tiempo nublado, terminó transformándose en una noche estrellada.

Un jopará para agradecer al público de Paraguay

A través de su cuenta oficial de X, The Cure hizo un posteo que emocionó a los fans, porque agradeció en el idioma guaraní.

Una publicación en el que mezcló nuestro idioma, el español y el inglés. “¡Aguyje Guasu Ndeve!”, menciona parte del posteo que estuvo acompañado de una imponente fotografía del público de fondo y en frente los instrumentos musicales.