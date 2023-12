The Cure reina en el Primavera Sound Day

Con un show de dos horas y media, cargado de clásicos y un sonido impecable, la banda británica The Cure fue sin dudas la gran atracción del Primavera Sound Day Asunción.

La agrupación liderada por Robert Smith entregó al público grandes temas de su discografía como “Lovesong”, “Just Like Heaven”, “In Between Days”, “Lullaby”, que pusieron a cantar y bailar al público.

Alrededor de 10.000 personas asistieron al Parque Olímpico para disfrutar de este show que, pese a un clima amenazante, terminó transformándose en una noche estrellada.

Uno de los momentos más mágicos del show de The Cure se dio con “A Forest”, que tuvo a Smith con la guitarra eléctrica y a Simon Gallup con el bajo en un duelo de cuerdas. El público acompañó haciendo palmas con los brazos en alto.

Smith no habla mucho, pero todo lo dice a través de su entrega en el escenario. Y también a través de la sonrisa que expresó con sus labios pintados de rojo tras recibir la ovación del público al finalizar el show con “Boys Don’t Cry”.

Un poco antes pasaron “The Walk”, “Friday I’m in Love”, “Close to me” y “Why Can’t I Be You?”, con una interpretación en vivo que suena hasta mejor que en sus grabaciones.

La agrupación argentina El Mató a un Policía Motorizado demostró que en cada visita suma más y más fanáticos paraguayos, a través de su potente sonido en vivo.

“Esto va para Robert Smith y el chipa guazú”, expresó su vocalista Santiago Motorizado antes de interpretar “El Tesoro”, uno de sus principales éxitos.

La banda también aprovechó este reencuentro para presentar temas de “Súper Terror”, su nuevo álbum, como la canción “Tantas cosas buenas”.

Los sonidos hipnóticos de Slowdive también estuvieron presentes en el Parque Olímpico. La banda británica entregó un show que sumergió al público en diversos climas a través de las voces de Rachel Goswell y Neil Halstead.

Casi al inicio de la jornada también estuvo en escena Soccer Mommy, la propuesta pop rock de la artista estadounidense Sophie Allison, que cautivó al aún escaso público con sus canciones.

Las agrupaciones nacionales estuvieron a la altura de esta fiesta. Eyesight entregó un sonido poderoso e impecable, mientras Deliverans recorrió buena parte de su historia musical. Los Ollies y The Crayolas también entregaron muy buenas presentaciones.