Noche de villancicos y melodías de esperanzas

El concierto “Noche de villancicos” se celebrará esta noche en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), a partir de las 20:30. Este evento es organizado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y el músico, compositor y director Sergio Cuquejo. El acceso será libre y gratuito.

“Este evento, tan lleno de tradición y espíritu navideño, promete ser una velada inolvidable para todos los asistentes”, resaltaron desde la organización.

“Contaremos con la participación de destacados artistas invitados, quienes, con su talento y carisma, harán de esta noche un momento único y especial. Juntos, disfrutaremos de un repertorio de villancicos clásicos y contemporáneos, que nos transportarán al mágico mundo de la Navidad”, anticiparon.

En este marco, se presentarán artistas como Alejandro Simón y su dinastía, Andrea Valobra, Jorge Castro, Jazmín del Paraguay, EuroLatin, el Coro de Niños de Luque, el Coro de Jóvenes del CMML, el Coro Polifónico Virgen del Rosario de Luque y la Orquesta Típica Ymaguaréicha.

Todos los intérpretes estarán acompañados de una banda base de músicos nacionales, bajo la dirección de Sergio Cuquejo. La producción general está a cargo de Creta Group.

Las entradas podrán ser reservadas a través de tuti.com.py.

Melodías de la OSN y el Coro Rotario

Por otro lado, también hoy la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y el Coro Rotario presentarán “Melodías de Esperanzas”, en el Teatro del Hotel Guaraní (Independencia Nacional y Oliva), desde las 20:00. Las entradas tendrán un costo de G. 50.000 y lo recaudado será a beneficio de los proyectos sociales del Rotary Club de Asunción.

“Será un magnífico espectáculo navideño para disfrutar en familia. En este especial y emotivo concierto se escucharán hermosos villancicos del Paraguay y otras regiones del mundo, con sus mensajes de paz, esperanza y amor”, expresaron desde la OSN.

En la noche sonarán obras como “Joy to the world”, “O holy night”, “Angel from the realms of glory”, “The first Noel”, “Angels we have heard on high”, “We wish you a merry Christmas”, “Adeste fideles”, “El nacimiento”, “Dos trocitos de madera”, “Navidad del Paraguay”, y más.

Voces de niños en El Cabildo

Esta noche también se celebrará un concierto del Coro de Niños del Cabildo junto con la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, en el Centro Cultural de la República El Cabildo (Avda. República e/ Río Tebicuary y Río Manduvirá), a las 18:00. Acceso libre.

“El coro de niños de la OSIC nos brindará un gran recital navideño de villancicos. El proyecto del Coro de Niños es de muy alto nivel, buscamos representar al país en los escenarios más importantes del mundo, de manera de buscar contribuir al movimiento musical paraguayo con una formación de nivel”, expresó Diego Sánchez Haase, director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC).