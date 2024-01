Rock San Ber: ¿quién grabó el concierto de Fito Páez para don Nicolás?

En la tarde del 17 de enero de 1988, Nicolás Ladaga, un joven argenino residente en Paraguay, de 31 años, se encontraba en su casa del barrio Herrera de Asunción, junto con su esposa e hijas.

Nicolás era un joven muy comprometido con la causa de la libertad y un concierto de la magnitud de Rock San Ber 1988, en plena dictadura, con sus artistas favoritos, y en particular Fito Páez, era muy importante para él. Pero Nicolás era padre de tres niñas, y aunque deseaba con el alma estar ahí, no pudo hacerlo. Sin embargo, su pasión por la música era tan grande que no se iba a perder el evento por nada del mundo.

Alistó la sala de su casa con todo lo necesario para disfrutar de la transmisión del concierto por televisión. Puso el sonido a máximo volumen y se dispuso a vivir la experiencia como si estuviera allí mismo.

Cuando comenzaron a sonar los acordes de las primeras canciones, Nicolás se emocionó hasta las lágrimas. Cantó, saltó, gritó y aplaudió como una más de las 20.000 personas que estaban en el estadio, especialmente con las canciones de Fito Páez.

Para él la música era un lenguaje universal que lo unía a sus ídolos y a todos los demás que estaban allí. Era un momento de alegría y libertad, en el que todo era posible.

Las canciones de Fito y un regalo muy especial

Sin saberlo, mientras Nicolás disfrutaba del concierto en su casa, el Universo estaba preparando una gran sorpresa para él.

Un amigo y vecino, que también era un gran fan de Fito Páez, decidió grabar el concierto con su walkman. Las canciones del argentino quedaron registradas en el lado A y el lado B de la cinta, incluyendo los gritos del público, las ovaciones y toda la algarabía vivida en el concierto.

Al día siguiente, este hombre fue hasta la casa de Nicolás y le entregó el casete como obsequio. La alegría que generó este gesto desinteresado de su amigo lo conmovió hasta las lágrimas.

Y desde ese día, las canciones de Fito Páez grabadas en el casete durante Rock in San Ber se volvieron la banda sonora de la vida de Nicolás, su esposa e hijas.

Hoy, a 35 años del histórico concierto, la familia de don Nicolás contó esta historia en su honor y espera encontrar al hombre que grabó el concierto para darle las gracias por el obsequio que se convirtió en un tesoro familiar.