San Valentín: De Aerosmith a U2, cinco baladas románticas para escuchar en el Día de los enamorados

Aquí te presentamos cinco baladas de rock romántico en inglés que no pueden faltar en tu celebración del Día de los enamorados.

1. “I don’t want to miss a thing” - Aerosmith

Esta canción icónica, lanzada en 1998 como parte de la banda sonora de la película “Armageddon”, es una declaración poderosa de amor y compromiso. La voz rasposa de Steven Tyler junto a las guitarras eléctricas y acústicas crean una atmósfera cargada de emoción. Sus letras hablan de no querer perderse ni un momento junto a la persona amada, haciendo de esta balada la elección perfecta para expresar intensos sentimientos de amor y devoción.

2. “Always” - Bon Jovi

Bon Jovi, famosos por sus himnos de rock, nos regaló “Always” en 1994, convirtiéndose rápidamente en una de las baladas más reconocidas y apreciadas de la banda. La canción narra una historia de amor eterno, inquebrantable, incluso frente a la adversidad. La intensidad de la interpretación de Jon Bon Jovi, combinada con los solos de guitarra y el poderoso coro, capta la esencia del amor verdadero y duradero.

3. “November rain” - Guns N’ Roses

“November Rain”, parte del álbum “Use Your Illusion I” de 1991, se destaca por su compleja estructura y su video musical épico. Axl Rose, con su inconfundible voz, nos lleva a través de una historia de amor y pérdida, acompañado de solos de guitarra memorables por parte de Slash. Esta balada épica, que combina elementos de rock, orquesta y piano, es un testimonio del amor que persiste a pesar de las dificultades.

4. “Heaven” - Bryan Adams

En 1984, Bryan Adams nos regaló “Heaven”, una canción que se ha convertido en un clásico de las baladas de rock. Surgida inicialmente para la banda sonora de la película “A Night in Heaven”, la canción habla de encontrar el paraíso en los brazos de un ser querido. La voz suave de Adams y el suave acompañamiento musical hacen de “Heaven” una elección ideal para momentos de intimidad y conexión profunda.

5. “With or without you” - U2

Con una atmósfera envolvente creada por sus distintivas líneas de bajo y guitarra, “With or Without You” de U2, lanzada en 1987, explora los altibajos de una relación compleja. La capacidad de Bono para expresar vulnerabilidad y anhelo se combina perfectamente con la música para crear una balada de amor que es tanto desgarradora como esperanzadora. Esta canción se ha convertido en un himno para aquellos que han conocido el amor en todas sus formas.