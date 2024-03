Asunciónico en vivo: Nhandei Zha “revienta” los parlantes

El primer día del festival de música “Asunciónico” arrancó en el Parque Olímpico, ubicado en Acceso Ñu Guazú, que contará con la participación de las bandas paraguayas Pat & The Jurassic Band, Sobre Ondas, Pornostars, Ripe Banana Skins, Nhandei Zha, Flou, desde Argentina, 1915 y las bandas de Estados Unidos The Driver Era, Thirty Seconds to Mars, Limp Bizkit, Blink-182 y Dayglow, cerrando la jornada con la música electrónica de Alok. La banda paraguaya Nhandei Zha “reventó” los parlantes.