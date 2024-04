Air Supply anticipa hoy en Paraguay sus cinco décadas cantando al amor

La banda australiana Air Supply tendrá esta noche un esperado reencuentro con el público paraguayo, en el marco de la celebración de sus 50 años de carrera. “Va a ser un gran show, para no perderse”, adelantó Russell Hitchcock a ABC, acerca de este concierto en el que no faltarán los grandes clásicos del dúo.

Lea más: Dancing Mood posterga su show en Paraguay a causa del dengue

Canciones como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Goodbye”, “Lost in Love” , “Even the Nights Are Better” y otros han trazado la senda de éxitos de este grupo de soft rock, que cuenta en su haber con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hace un par de días, el medio especializado Variety informó que Air Supply también tendrá su propia película biográfica titulada “All Out of Love: The Air Supply Story”, que sería estrenada a mediados del próximo año en coincidencia con los 50 años del grupo. El rodaje se llevará a cabo este año en Australia y el Reino Unido.

“¡Qué gran ocasión para celebrar nuestro 50 aniversario! Además será una gran emoción para mí poder ver a las canciones de Graham sirviendo de base para la biopic”, expresó Hitchcock acerca de esta película.

Graham también afirmó que está “absolutamente emocionado” con que la historia de Air Supply se convierta en una película biográfica y sea lanzada para el aniversario. “El momento es tan perfecto”, indicó.

La película estará producida por Altit Media Group y, según indicaron los productores, seguirá a los integrantes del dúo en la búsqueda de sus sueños musicales, desde sus humildes inicios en Australia hasta su despegue en los Estados Unidos.

Air Supply regresó a nuestro país en el marco de una gira que días atrás los recibió en Bogotá, Colombia y Lima, Perú. La agrupación seguirá luego su recorrido hacia Argentina, Chile y Brasil, para luego llegar a ciudades de Centroamérica. En escena estarán acompañados por cuatro músicos.

Horarios y entradas para el concierto

Los accesos al court central del Yacht y Golf Club Paraguayo se habilitarán a las 20:00. La apertura del show estará a cargo de la guitarrista Loida Liuzzi a las 21:00 y se espera que Air Supply suba al escenario a las 21:45.

Las entradas siguen a la venta a través de Ticketea. Los precios y sectores son: Platea (G. 195.000), Preferencia (G. 250.000), VIP Silver (G. 295.000), VIP Golden (G. 380.000) y VIP Platinum (G. 440.000). Los demás sectores ya están agotados.