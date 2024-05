Louis Tomlinson en Paraguay, salvado por el brillo de sus fans y su banda

Ya entrada la noche, subía a escena la banda alemana Giant Rooks, que viene siendo uno de los números de apertura en varios de los conciertos de Louis por Latinoamérica. Con un sonido poderoso, impecablemente ensamblado y en donde destaca la profunda voz del cantante, Fred Rabe, la banda conquistó a propios y extraños.

Temas originales del grupo como “For You”, “Bright Lies”, “Pink Skies”, “New Estate”, “Morning Blue”, “Wild Stare” y “Somebody Like You” resonaron con mucha fuerza a través de los parlantes, en tanto los demás integrantes demostraban ser poseedores de un carisma natural, que enseguida te llevaba de viaje por su música de carácter entre pop rock e indie rock.

Otra banda invitada especialmente por la producción del inglés fue Kchiporros, también a pedido especial del club de fans de Tomlinson. El grupo encabezado por Roberto “Chirola” Ruiz Díaz salió a defender su propuesta con solvencia y desde la primera canción demostraron estar a la altura de las circunstancias.

La banda, que además de sus integrantes principales incluyó también una línea de vientos, bailarines e invitados como las Milk Shake y el cantante argentino Sir Hope, tiró todo su arsenal musical y escénico, haciendo bailar hasta al más escéptico.

El show fue de puros hits, y todos, absolutamente todos, cantados a todo pulmón por las “Louies”, quienes adoptaron a la banda como su favorita. Así sonaron “Estrella del interior”, “La lamparita”, “El gallo rojo”, “Sistema solar”, “Ana Lucía”, “Ruta 1 y Ruta 2″, entre otras canciones.

El momento más esperado

Entre los aplausos de despedida a los nacionales, empezó a sentirse la ansiedad en el aire. Las pantallas empezaron a mostrar imágenes referentes a la estética visual de Louis Tomlinson, mientras los minutos pasaban. Cada luz que se apagaba o encendía era un amague que hacía poner alerta a los fans.

Fue así que tan solo unos minutos después de las 21:00 todo se tornó a negro y empezaron a ingresar los miembros de la banda, haciendo sonar “The Greatest”, que abre el último álbum “Faith In The Future” (nombre también de esta gira).

El público, extasiado, explotó en gritos sobrepasando incluso al artista. Pero esto no hizo que pueda notarse cómo Louis claramente presentaba algún inconventiente con la voz. A lo largo de los demás temas que vinieron después como “Kill My Mind” o “Holding on to Heartache”, seguía con la misma dinámica de no cantar enteras las canciones, usando de gran colchón a su banda que lo apoyó con extremo detalle, y de no entregar su voz al 100%, como sí lo ha hecho en el concierto anterior.

Entre tema y tema saludó al público con amabilidad, diciendo que su agradecimiento era enorme, más aún porque hace tiempo se encuentra lejos de casa. Para él, ser reconocido especialmente por el público Sudamericano es un sueño, y eso se nota en su cara cuando se para, por momentos, a mirar con detenimiento a la mayoría de las caras que están más al frente.

Así, tomando fuerza de ese recibimiento, continuó con “Face the Music”, “We Made It” y la canción de la banda que le dio popularidad (One Direction) “Night Changes”. Pero en ningún momento podía remontar completamente la energía en la voz, algo que le faltó en esta oportunidad, así como poder llegar con seguridad a ciertos tonos, lo que hacía que desafine, hecho que fue evidente en varios pasajes.

Pero el intercambio con el público, que en todo momento fue también el gran coro del cantante, era su motor. La noche siguió con más temas originales como “Chicago”, “Copy of a Copy of a Copy”, “Walls”, “Written All Over Your Face”, pero también Louis se dio el gusto de tocar versiones de “Chemical”, de Post Malone, y “505″, de los Arctic Monkeys.

Paseando por el escenario, dirigiéndose a sus fans, sonriendo con cierto brillo en los ojos, señalando a algunos y agradeciendo, pero también por momentos cabizbajo, exhausto y serio, Louis oscilaba entre diferentes estados de ánimo en una noche donde no pudo lucirse por completo. No obstante, siguió con un setlist más corto del habitual en esta gira, donde sacó varios temas. Igualmente, no faltaron “Back to You”, “Angles Fly”, “Out of My System”, y hacia el final otra de One Direction, “Where Do Broken Hearts Go”, y “Silver Tongues”.

La incondicionalidad

Podría estar cansado, tras una gira maratónica que viene realizando desde hace varios años, pero también en redes circulaba el rumor de que estaba atravesando un estado gripal. De hecho, en un momento él dijo que tenía la voz quebrada y que lo ayudaran a cantar.

Muchas preguntas quedan sobrevolando luego de una actuación así, sobre todo aquellas como ¿hasta qué punto un artista puede entregarse, casi sin descansos, a sus shows? ¿Existe un momento para el cuidado? Como también ¿hasta dónde llega ese amor incondicional por un ídolo? Ya que en una fecha muy esperada para miles, vino a cantar como pudo.

¿Se acepta que, a pesar de haber pagado una entrada costosa e invertir horas de espera, él no lo de “todo”? ¿Un fan espera que el artista se entregue por completo, sabiendo aún que está enfermo?

Entendemos también que son humanos y que un mal día puede tenerlo cualquiera. Pero es sabido que un artista se prepara años, estudia, ensaya y sabe que debe cuidarse para entregar lo que viene a ofrecer, su mejor canto y energía, algo que esta vez no sucedió. Pero eso sí, su banda y los fans fueron quienes hicieron mejor su noche.