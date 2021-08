Reseña: “Beckett”

(Disponible en Netflix)

El carismático y entretenido John David Washington vuelve para otro papel protagónico en un filme original de Netflix, pero esta vez en vez de protagonizar un insufrible y egocéntrico drama, lo hace en un filme de suspenso y acción de buenísima factura.

Beckett es la historia de un turista (Washington) que viaja con su novia April (Alicia Vikander) a vacacionar en Grecia. Azotado por una crisis económica y las medidas de austeridad resultantes, el país sigue convulsionado, y ante la posibilidad de una ruidosa manifestación cerca de su hotel en Atenas, la pareja estadounidense se va de la ciudad para explorar los impresionantes paisajes del país.

Sin embargo, durante un recorrido nocturno en auto, Beckett se queda dormido y el auto acaba cayendo por una colina y chocando violentamente con una casa; el choque mata a April y, de forma inesperada, acaba atrapando a Beckett en una mortal conspiración política.

El filme es un impresionante debut como director de largometrajes para el italiano Ferdinando Cito Filomarino, un habitual colaborador de Luca Guadagnino, que demuestra un admirable instinto para retratar tensión y paranoia por medio de movimientos de cámara voyeuristicos que se sienten como el punto de vista de un acechador que sigue constantemente al desesperado y extraviado Beckett por las rocosas montañas del interior griego o las convulsas calles de una Atenas levantada por el hartazgo con la crisis y el secuestro del hijo de un político izquierdista.

Filomarino y el director de fotografía Sayombhu Mukdeeprom, otro habitual de Guadagnino que filmó Call Me By Your Name y la excelente “remake” de Suspiria, crean sutilmente desconfianza y temor con encuadres precisos: una toma aparentemente normal que sin embargo pone un sospechoso énfasis en la pistola de un policía aparentemente amable, o la constante presencia en los cuadros de pórticos abiertos que dan la sensación de que en cualquier momento un perseguidor podría entrar y atrapar al desesperado estadounidense.

Beckett lleva todas las de perder: solo, aislado y lesionado en un país que no conoce, con un idioma que no habla – aunque la película se toma algunos atajos al hacer que el protagonista se encuentre con una cantidad impresionante de angloparlantes – y perseguido por gente perfectamente dispuesta a matar, y John David Washington hace un gran trabajo a la hora de vender la fragilidad de su personaje y de plasmar en su rostro lo precario de su situación.

Y de nuevo la dirección de Filomarino y las cámaras de Mukdeeprom acompañan esa sensación de peligro sobrecogedor con enormes tomas panorámicas desde infartantes alturas montañosas o vistas de una Atenas que parece extenderse por el horizonte hasta donde alcanza la vista, un laberinto interminable lleno de posibles emboscadas.

A medida que va avanzando, la película revela la verdadera naturaleza de su misterio, uno que no es demasiado complejo ni original, pero que es una crítica interesante de la situación política actual en la Unión Europea con el preocupante ascenso reciente de grupos de ultraderecha, y el papel nocivo que la influencia estadounidense juega incluso en los sistemas políticos de sus aliados más “directos” como las naciones del continente europeo.

Eso sí, el elemento político del filme no pasa de ser de nivel superficial ya que la película nunca se separa de Beckett ni le da demasiado tiempo para explorar el contexto de la conspiración que lo quiere muerto, a pesar de tener oportunidad de hacerlo al introducir a un par de activistas que lo ayudan en su huida.

Pero más allá de esa oportunidad perdida de profundizar un poco más en un tema interesante que solo toca a un nivel playo, y algunos momentos en que Beckett repentinamente se convierte en un héroe de acción más convencional – hay un momento al final de la película que se siente sacado de alguna de las películas de Duro de Matar más recientes y menos realistas –, la verdad es que hay poco de qué quejarse en Beckett y mucho por qué recomendarla.

BECKETT

Dirigida por Ferdinando Cito Filomarino

Escrita por Kevin Rice

Producida por Luca Guadagnino, Francesco Melzi d’Eril, Marco Morabito, Gabriele Moratti y Rodrigo Teixeira

Edición por Walter Fasano

Dirección de fotografía por Sayombhu Mukdeeprom

Banda sonora compuesta por Ryuichi Sakamoto

Elenco: John David Washington, Boyd Holbrook, Vicki Krieps, Alicia Vikander, Lena Kitsopoulou, Filippos Ioannidis, Maria Votti, Makis Papadimitriou