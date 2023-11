“The Marvels”: la energía de Marvel sigue cayendo en picada

The Marvels, la continuación de Capitana Marvel (2019) y dos de las series del “universo Marvel” estrenadas en los últimos años en Disney+, está muy lejos de los niveles de bancarrota creativa de otras películas de superhéroes que Hollywood infligió sobre el público este año, como Ant-Man and the Wasp: Quantumania o Flash, pero es un ejemplo más de cómo la que hasta hace solo unos años era la fuerza dominante del cine hollywoodense se ha quedado sin ideas nuevas, sin energía y ambición, sin argumentos más allá de su propia marca.

Lea más: Horarios de “The Marvels” en cines de Paraguay

Mientras investiga una anomalía en el espacio, Carol Danvers (Brie Larson) descubre que sus poderes se han entrelazado cósmicamente con los de la capitana Monica Rambeau (Teyonah Parris), la hija de su mejor amiga en la Tierra; y con los de Kamala Khan (Iman Vellani), una joven de Nueva Jersey que adquirió superpoderes gracias a una reliquia familiar de origen misterioso. Juntas, las tres deben aprender a trabajar en equipo y detener una amenaza del imperio alienígena Kree.

Hay cosas qué apreciar en The Marvels, en particular el sólido trabajo del trío protagónico y muy en especial el de Iman Vellani, quien luego de su gran debut en la serie Ms. Marvel sigue demostrando ser un absoluto dínamo de carisma y el mejor golpe de “casting” que Marvel ha hecho en años. En una película tan sintética y ahogada por su propio “plot”, la infecciosa energía y entusiasmo humano que Vellani imprime son invaluables.

La primera escena de acción, en la que Monica, Kamala y Carol se teletransportan accidentalmente cada vez que usan sus poderes al mismo tiempo, apareciendo y desapareciendo junto con sus enemigos de una base Kree hasta la casa de Kamala en Nueva Jersey, demuestra una creatividad y dinamismo que ha estado cada vez más ausente en la acción de este tipo de películas, probablemente porque la mayor parte de la secuencia trascurre en un espacio físico y no en un set plano frente a una pantalla.

De hecho, las tres Marvels aprendiendo a usar esa anomalía accidental de forma estratégica en combate es lo más cercano que la película llega a tener un arco dramático.

Lastimosamente, fuera de esos elementos positivos – y una escena en particular que involucra a un gran número de gatos y una inspirada elección musical – no hay mucho qué rescatar de The Marvels, que arrastra los pies por una historia cuyos elementos interesantes – como la posibilidad de que el conflicto central del filme básicamente es culpa de Carol – pasan lamentablemente desaprovechados en favor de una trama de posible catástrofe planetaria que podría haber sido escrita por una inteligencia artificial entrenada solo con otras películas de Marvel, con una villana extremadamente poco interesante a pesar de los esfuerzos de Zawe Ashton por darle energía e intensidad.

Particularmente al principio, la película da la impresión de que fue sometida a intensos cortes en la edición, lo que resulta en una primera parte que atropella al público con aceleradas escenas de exposición - además de la introducción apresurada de Monica y Kamala para quienes no hayan visto las series en las que debutaron – casi hasta el punto de la incoherencia.

Y en lo visual la película sigue demostrando esa falta de ambición que sigue dejando a muchas películas de Marvel en ridículo comparadas con otras superproducciones. El ejemplo más notable es una escena hacia la mitad de la película que intenta ser un número musical con coreografía y gran número de extras, pero es un momento imperdonablemente estático y carente de color y energía cinética.

No deja de ser un resultado frustrante debido al innegable talento de la gente delante y detrás de cámaras, los recursos infinitos a disposición y las semillas de potencial que se pueden ver incluso en la versión malograda de la película que tenemos en pantalla, que no logran ser traducidos en un espectáculo digno de todo ese pedigrí.

The Marvels no es un estrepitoso tropezón en calidad, sino simplemente otro paso discreto de Marvel Studios hacia abajo en la escalera que lleva al sótano de la irrelevancia.

-----------------------------------------------------------------

THE MARVELS

Dirigida por Nia DaCosta

Escrita por Nia DaCosta, Megan McDonnell y Elissa Karasik

Producida por Kevin Feige

Edición por Catrin Hedström y Evan Schiff

Dirección de fotografía por Sean Bobbitt

Banda sonora compuesta por Laura Karpman

Elenco: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Samuel L. Jackson, Gary Lewis, Park Seo-joon, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh, Lashana Lynch